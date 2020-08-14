Son dakika haberleri! Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan 1071 etkinlik alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan 1071 etkinlik alanında incelemelerde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan 1071 etkinlik alanında incelemelerde bulundu İçişleri, Kültür ve Gençlik Spor Bakan Yardımcıları ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Ahlat'ta 1071 etkinlik alanında...

Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan 1071 etkinlik alanında incelemelerde bulundu

BİTLİS - İçişleri, Kültür ve Gençlik Spor Bakan Yardımcıları ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Ahlat'ta 1071 etkinlik alanında incelemelerde bulundular.

Bakan Yardımcıları ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyesi Ahlat ziyareti kapsamında 1071 etkinlik alanında incelemelerde bulunarak kutlamalarla ilgili açıklamalar yaptılar. Otağda bulunan büyük han çadırında gazetecilere açıklamalarda bulunan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemiden dolayı fazla kalabalığa sebebiyet vermeyeceklerini söyledi. Yıldız, "Ahlat Çarho mevkiinde yaklaşık 40 çadırın ve bir han çadırının bulunduğu etkinlik alanındayız. Şuanda içinde bulunduğumuz çadır bir Türk çadırı. Türk motiflerinin ve bölgenin motiflerinin bulunduğu bir çadır burası. Burası bir etkinlik alanı burada spor etkinlikleri ve kültürel etkinlikler olacak. Bu yıl salgın şartlarını dikkate alıyoruz düşük yoğunluklu bir katılım bekliyoruz. Herkesten gelip burayı görmelerini istiyoruz ama fazla kalabalığa sebebiyet vermemek gerekiyor. Onun için bugün İçişleri Bakan yardımcımız, Kültür ve Turizm Bakan yardımcımız, Gençlik ve Spor bakan yardımcımız bizimle, valilerimiz bizimle. 25 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız burada olacak bu etkinlik alanını da ziyaret etmesi bekleniyor. Okçuluk, atlı okçuluk, cirit gibi sporlar salgına karşı en az riskli sporlar olduğu tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Onun dışında Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında atlı akrobasi gösterileri olacak. Ayrıca Anadolu'nun değişik motiflerini sergileyen Kültür Bakanlığımızın kültür stantları olacak" dedi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt'e özellikle yurt dışından gelen vatandaşların sayısında artış olduğunu kaydederek, "İçinde bulunduğumuz oba alanı burası büyük otağımız. Bu oba alanında 25-26 Ağustos'taki Ahlat-Malazgirt etkinliklerinin bir ayağı yapılıyor. Aslında 26 Ağustos'tan önce bir ahlat'ta bir haftalık şölen yapılıyor. Ancak bu sene salgın dolayısıyla bu şölen daha kontrollü bir şekilde katılım yükseltmeden yapılamaya çalışılacak. Ama özellikle bölge halkının gelip görebileceği bir alan. Normal zamanlarda zaten burası bir mesire alanı. Hakikaten çok güzel bir alan oldu. Buranın daha da güzelleştirilmesi amacıyla buranın daha da çok bitki örtüsünün zenginleştirilmesiyle ilgili bir projede devam ediyor. Tabi bu sene salgın dolayısıyla bir frenleme oldu ama her geçen sene Ahlat'a ve Malazgirt'e özellikle yurt içinden gelen vatandaşlarımızın sayısında çok ciddi bir artış var. Halkımız buralara teveccüh gösterdikçe buraların da o teveccühü karşılayacak şekilde geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, etkinlik alanında son hazırlıkların gözden geçirmek üzere Ahlat'a geldiklerini belirtti. Alparslan, "Çok değerli bir heyetle Ahlat ve Malazgirt'i Malazgirt Zaferi'mizin yıl dönümü programlarını 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız gelmeden önce alanda son hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Eksiklikleri tespit edip bunun gereğini yapmak için buradayız. Öğleden önceki programımızda Dünya'nın en büyük İslam Mezarlığı olan 1071 Zaferinden sonra kurulmuş dünyanın en önemli merkezlerinden Ahlat'ımızdaki İslam mezarlığınız gezdik" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Anadoluya açılan bu kapıyı tekrar gençlerimize, gelecek nesillerimize en güzel şekilde hatırlatılmasını ve tanıtılmasını sağlamak ve sayın Cumhurbaşkanımızın 2010 yılında burada vermiş olduğu talimatla hem Ahlat hem Malazgirt'te tarihimizi medeniyetimizi yeniden canlandırma çalışmaları başlattık. Bizlerde İçişleri Bakanlığı olarak bu heyecanımızı bu etkinliklerimizi yeniden gençlerimize aktarma adına elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Eklenti ve spor tesisleri ile birlikte kamp faaliyeti başlatacaklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, "Okçular Vakfımızın koordinasyonunda burada Malazgirt ve Ahlat etkinlikleri çerçevesinde bir ön hazırlık kapsamında buradayız. Birlikte yapılan tesisleri geziyoruz. Bizde bu faaliyetlerin koordinatör bakanlıklarından bir tanesiyiz. Burada biraz önce gezdiğimiz gençlik kampımızı devralıyoruz. İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliği tarafından yapılıp bize tahsis edilecek. Bizde eklenti ve spor tesisleri ile birlikte burada beraber bir kamp faaliyeti başlatmış olacağız" diye konuştu.

Son olarak açıklamalarda bulunan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise "Genel olarak yurt dışında Türk Kültürünü, tarihini ve insanını tanıtarak dünyadaki diğer milletlerle bağ kurar. Bizim tarihimizde de Ahlat ve Malazgirt çok önemli bir dönüm noktasıdır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Anadolu ile birlikte bütün bu yakın coğrafyalara Türklerin insanlığı, kardeşliği ve barışı yaygınlaştırması bu noktada başlar. Biz 3 senedir Okçular Vakfı ile beraber yurt dışında da kemankeş projesi adı altında Türk sporlarını ve geleneksel sporları tanıtıyoruz. Gelecek hafta icra edilecek programda da biz kültür sanat ve müzik alanlarında etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

Heyet etkinlik alanı ziyaretinde sonra Ahlat'ta yapılıp tamamlanan ve 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdikten sonra helikopterle Malazgirt'e hareket ettiler.

Son dakika haberleri! Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan 1071 etkinlik alanında incelemelerde bulundu

Bilal Erdoğan, Ahlat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 17:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan 1071 etkinlik alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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