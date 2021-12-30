BALIKESİR - Traktör kazalarını önlemek amacıyla sürücülere reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Balıkesir'de, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında akşam saatlerinde trafiğe çıkan traktörlerin kazalara neden olmamaları için sürücülere reflektör dağıtıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın talimatıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın koordinesinde yapılan çalışmada, il genelindeki traktörlerin çok sayıda kazaya neden oldukları belirlendi. Akşam saatlerinde trafiğe çıkan traktörlerin römorklarının görünürlüğünü artırmak için sürücülere reflektör verildi.

D-230 kara yolunun 10. kilometresinde ekiplerce römorklara reflektörler monte edildi.

Çalışmadan memnun kalan traktör sürücüleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Sürücülere ayrıca trafikte dikkat etmeleri gereken kurallara ilişkin broşür dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Dairesi Başkanı Nurullah Erel, gazetecilere yaptığı açıklamada, traktör römorklarının kullanımıyla alakalı trafik güvenliğini artırmaya yönelik bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Traktör römorklarının arkasında reflektör malzemesinin buluma zorunluluğu olduğunu vurgulayan Erel, şunları kaydetti:

"Emniyetimizin bu konuda gördüğü eksiklikler doğrultusunda çiftçilerimizin trafikte daha güvenli seyretmesi için reflektif işaret levhası dağıttık. Amacımız trafik güvenliğini artırmak, belediyemizin ve kolluk kuvvetlerimizin ortak amaçları doğrultusunda il genelinde devam edeceğiz. Uygulamadan dolayı büyük bir memnuniyet var, ayrıca uygulama kapsamında sürücülere traktör kullanımı hakkında hazırladığımız broşürü de dağıtıyoruz. Bu şekilde kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz."