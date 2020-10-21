Son dakika haberleri... Bandırma'da otomobil, tarla ile yol arasındaki beton duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bandırma'da otomobil, tarla ile yol arasındaki beton duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

21.10.2020 16:41
Son dakika haberleri... Bandırma'da otomobil, tarla ile yol arasındaki beton duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şaban Doğan Coşkun idaresindeki 34 DF 9493 plakalı otomobil, Bandırma- Bursa kara yolunun 12. kilometresinde kontrolden çıkarak tarla ile yol arasındaki beton duvara çarptı.

Aracın hurdaya döndüğü, sürücünün yaralandığı kazada, araçta bulunan Muharrem Doğan Coşkun yaşamını yitirdi.

İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağ ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen kişinin cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Balıkesir, Otomobil, Bandırma, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bandırma'da otomobil, tarla ile yol arasındaki beton duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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