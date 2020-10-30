BAŞAKŞEHİR'de çöp kamyonunun sürücüsü aracı sağlı sollu yanlatarak ilerledi.
Korku dolu anlar yaşayan diğer sürücüler, akan trafikte çöp kamyonundan uzak bir şekilde ilerledi. Kamyonun tehlike dolu yolculuğu ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntüler, dün akşam saatlerinde Başakşehir Basın Ekspres bağlantı yolunda kaydedildi. Atatürk Havalimanı istikametinde ilerleyen çöp kamyonunun sürücüsü, yoldaki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Sağlı sollu yaylanarak ilerleyen ve her an devrilecekmiş gibi giden çöp kamyonunun neden bu şekilde ilerlediği ise merak konusu oldu. Nedeni belli olmayan bu tehlikeli yolculuk sırasında, diğer sürücüler araçları ile kamyon arasına mesafe koyarak ilerledi. Bu anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çöp kamyonunun yolun ortasında sağlı-sollu yaylanarak ilerlemesi ve dörtlüleri yakmış bir şekilde yola devam etmesi gözleniyor. Tehlikeli bir şekilde yola çıkan ve diğer sürücülerde korkuya neden olan çöp kamyonu, uzun bir süre yoluna devam ettikten bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Görüntü dökümü: ----------------------Cep telefonu görüntüsü-Çöp kamyonu detayları
-Genel görüntü ve detay
- Kaynak: DHA
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