Son dakika haberleri... Belediyeye yapılan görevlendirme ile Ergani'ye 8 ayda 30 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son dakika haberleri... Belediyeye yapılan görevlendirme ile Ergani'ye 8 ayda 30 milyon liralık yatırım

24.11.2020 11:11
Son dakika haberleri... Belediyeye yapılan görevlendirme ile Ergani'ye 8 ayda 30 milyon liralık yatırım, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'ın Ergani ilçesi, görevlendirme yapılan belediye tarafından 8 ayda 30 milyon liralık kaynakla yıllardır özlemle beklenen hizmetlere kavuştu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi, görevlendirme yapılan belediye tarafından 8 ayda 30 milyon liralık kaynakla yıllardır özlemle beklenen hizmetlere kavuştu.

HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın "Silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 23 Mart'ta Ergani Kaymakamı Abdulselam Öztürk belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, AA muhabirine, 8 ay önce göreve başladığında belediyede kurumsal anlamda eksiklikler olduğunu tespit ettiklerini belirterek, bunu düzeltmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Alt yapı eksikliklerini gidermek için projeler hayata geçirdiklerini, sosyal anlamda da halka yönelik projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Öztürk, 8 aydır belirledikleri tüm hedeflere ulaştıklarını belirtti.

Öztürk, daha güzel projeler hayata geçirip, vatandaşlara hizmet edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ergani'ye büyük hizmetler yapma hedefindeyiz. Köylerimizde yapılmadık yol bırakmayacağız inşallah. Bu kapsamda 34 köyümüzün köy içi parke taşı döşeme işini tamamladık ve 34 köyümüze toplam 100 bin metrekarelik parke taşı döşedik. Okullarımızın bahçelerini parke taşı ile döşedik. Tadilatı gereken kırsal mahalledeki okullarımızın tadilatını yaptık. İnşallah çocuklarımız orada daha güzel bir eğitim görecekler. Aynı zamanda kadınlarımıza yönelik de birçok projemiz var. Merkezde 18 kilometre sıcak asfalt yaptık, 15 bin metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Bozulan yollarımıza beton döşeme işlemi yaptık. Seneye daha büyük projeler yapacağız."

"Güneydoğu'nun en büyük aqua parklarından biri olacak"

Kadın, çocuk ve gençlere yönelik 2021'de büyük projeleri olduğunu aktaran Öztürk, belediyenin imkanlarını halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

İlçeye dair büyük projelerinden bir kısmının ihale aşamasında olduğunu, bazılarının da üzerinde halen çalıştıklarını anlatan Öztürk, "Yapacağımız aquapark projesi Güneydoğu'nun en büyük aquaparklarından biri olacak. Sadece Ergani'ye değil Diyarbakır, Elazığ gibi çevre il ve ilçelerine de hizmet edecek bir proje. Aynı zamanda 50'ye yakın istihdam olanağı da sağlayacak. Şu anda etüt çalışmaları sürüyor. İhale aşamasına geldi sayılır. İnşallah seneye yapılacak." dedi.

"Şimdiye kadar 30 milyon liraya yakın yatırım yaptık"

Belediyenin insanla iç içe olması gereken bir kurum olduğuna dikkati çeken Öztürk, bu nedenle her zaman halk ile bir arada olduklarını belirtti.

Öztürk, "Gelirlerimizi halkımız için kullanıyoruz. Ergani'de inşallah 2-3 seneye kadar yapılmadık iş kalmayacak. Şimdiye kadar 30 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Vatandaşımız müsterih olsun, tüm hizmetleri yapacağız. Ergani hak ettiği yeri bulacak çünkü Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden biri. Daha da güzel işler yapacağız inşallah." diye konuştu.

Diyarbakır, Ahmet Kaya, Yatırım, Ergani, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Belediyeye yapılan görevlendirme ile Ergani'ye 8 ayda 30 milyon liralık yatırım - Son Dakika


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