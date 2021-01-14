Son dakika haberleri: Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde yaşayan Cemal Hafızoğlu'ndan (57) haber alamayan ev sahibi durumu polise bildirdi.
Eve giren ekipler Hafızoğlu'nun evin bir odasında hareketsiz olarak yattığını gördü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hafızoğlu'nun cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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