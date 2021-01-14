Son dakika haberleri: Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

14.01.2021 14:39
Son dakika haberleri: Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika habere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde yaşayan Cemal Hafızoğlu'ndan (57) haber alamayan ev sahibi durumu polise bildirdi.

Eve giren ekipler Hafızoğlu'nun evin bir odasında hareketsiz olarak yattığını gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hafızoğlu'nun cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Altınova Mahallesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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