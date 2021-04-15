Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor

15.04.2021 09:35
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Ceza infaz kurumları kampüslerinde görevli 63 gönüllü personelden oluşan Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), İzmir İl Afet ve Durum Müdürlüğü tarafından kentsel arama ve kurtarma temel eğitimleri alıyor.

Ceza infaz kurumları kampüslerinde görevli 63 gönüllü personelden oluşan Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), İzmir İl Afet ve Durum Müdürlüğü tarafından kentsel arama ve kurtarma temel eğitimleri alıyor. CEKUT tarafından deprem arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirilirken, tatbikatı izleyen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Allah afetlerden saklasın ama ola ki bir afet karşısında artık bizim teşkilatımız da sizlerin yetiştireceği ekipler sayesinde enkazda kalanlara büyük faydalar sağlayacaktır" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Silivri, Maltepe ve Aliağa Ceza İnfaz Kurumları kampüslerindeki kurumlarda görevli 63 gönüllü personelden CEKUT, İzmir İl Afet ve Durum Müdürlüğünce yapılan program kapsamında 45 günlük kentsel arama ve kurtarma temel eğitimi alıyor. Eğitimler sürerken, İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Kartal Muhcı'nın da katılımıyla arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, senaryoya göre enkaz altında olan yaralılar başarılı bir çalışma ile kurtarıldı. Tatbikatı izleyen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "63 personelimizin hepsi gönüllü. Onlara ve AFAD yetkilileri ile eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Allah afetlerden saklasın ama ola ki bir afet karşısında artık bizim teşkilatımız da sizlerin yetiştireceği ekipler sayesinde enkazda kalanlara büyük faydalar sağlayacaktır" diye konuştu.

Eğitimler sona eriyor

Güre, "Çok kıymetli bir faaliyetimizi izleme imkanını bulduk. Burada bulunma amacımız aslında çok anlamlı. 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle yaşanan can kayıpları ve oluşan hasar sonucunda-ki adliyemiz de bundan nasibini aldı-arama kurtarma faaliyetlerine birebir şahit olduk. Buradan yola çıkarak öncelikle hem şehir hem de yargı kendi yaralarını sardı. Akabinde de Adalet Bakanımızın öncülüğünde afetin İzmir'de yaşanması üzerine arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu bizzat müşahede edildiğinden dolayı bu çalışmalara kurum olarak nasıl katkı sağlanabileceği üzerine çalışma yapıldı. Böylelikle CEKUT'un kurulmasına karar verildi. Gerekli yasal prosedürler tamamlandıktan sonra bugüne geldik. Bunun için AFAD yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. 63 personelimizin eğitimleri birkaç gün sonra sona erecek. Eğitmenlerimiz ve AFAD yetkililerimiz, ekibimizin performansından, hevesinden, yeteneğinden son derece memnunlar" ifadelerini kullandı.

"Son derece profesyonelce"

İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Kartal Muhcı ise "Ülkemiz afet ülkesi. İzmir'de yaşadığımız depremde, kurtarma ekiplerimiz bölgede görev yaptı. Enkaz altından canlılarımızı çıkarttık, yeri geldi maalesef cansız bedenlerimizi çıkarttık. 21 yıldır bu işin içinde olan biri olarak söylüyorum; CEKUT ekiplerinin enkaza yaklaşımları, enkaza girişleri çok profesyonelceydi. Hem sizlere hem de eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi. Konuşmaların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Kartal Muhcı'ya plaket takdim etti. Muhcı da, 2021 yılının afet eğitim yılı olması sebebiyle Güre'ye deprem çantası hediye etti.

Kurulan ekiplerde, ceza infaz kurumlarından görevli, başta infaz koruma memurları olmak üzere değişik unvanlarda personel yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 6 adet tam donanımlı araç ile gerekli malzeme ve teçhizat tedarik edilerek ekiplerin kullanımına verilecek. - İZMİR

Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor
Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor

Arama Kurtarma, İnfaz, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: CEKUT, afete karşı göreve hazırlanıyor - Son Dakika


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