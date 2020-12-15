Son dakika haberleri | "Covid-19 kalpte kalıcı hasar bırakabiliyor " - Son Dakika

Son dakika haberleri | "Covid-19 kalpte kalıcı hasar bırakabiliyor "

15.12.2020 11:02
Son dakika haberleri |

Son dakika haberleri: Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Göksel Güz, " İyileşen kişilerde; öksürük, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, halsizlik, nefes darlığı gibi semptomlar varlığını sürdürebiliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Göksel Güz, " İyileşen kişilerde; öksürük, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, halsizlik, nefes darlığı gibi semptomlar varlığını sürdürebiliyor. Hastalık; kalp, akciğer, beyin gibi organlarda kalıcı hasara sebep olabiliyor" dedi.

Yeni tip koronavirüs'ün ortaya çıkışının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu süre içerisinde virüsün yayılma şekli, vücutta meydana getirdiği hasar, sebep olduğu belirtiler gibi pek çok konuda veri toplandı. Pandeminin uzun süredir devam etmesi ve gün geçtikçe daha fazla insanı etkisi altına alması nedeniyle bilim insanları, virüs ve yol açtığı Covid-19 hastalığı hakkında daha fazla konuyu aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19'un kalp üzerindeki etkileri hakkında Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Göksel Güz açıklamalarda bulundu.

Dr. Göksel Güz, "Covid-19 hastalığı ile ilgili edinilen son bilgilere ışığında hastalığın vücut üzerinde uzun süreli etkileri olduğu anlaşıldı. İyileşen kişilerde; öksürük, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, halsizlik, nefes darlığı gibi semptomlar varlığını sürdürebiliyor. Hastalık; kalp, akciğer, beyin gibi organlarda kalıcı hasara sebep olabiliyor" dedi.

"KALP FONKSİYONLARINDA BOZULMA GÖRÜLEBİLİYOR"

"Koronavirüs, kalp dokularını birkaç farklı yolla etkileyebildiği düşünülüyor" diyen Dr. Güz, sözlerine şöyle devam etti: "Bunlardan birisi, virüsün doğrudan kalp hücrelerindeki ACE2 reseptörlerine bağlanması ile gerçekleşiyor. Kalp hücrelerine giren virüs, hücre fonksiyonlarının bozulmasına yol açıyor. Virüsün kalp üzerinde oluşturduğu hasar ve inflamasyon (iltihaplanma), kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. Bir diğer etki mekanizması ise virüs ile enfeksiyonun tüm vücutta bir inflamasyon yanıtı oluşturmasıyla gerçekleşiyor. Bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı savaşmak için ürettiği bazı maddeler kalp üzerinde zedeleyici bir etki oluşturabiliyor ve kalp fonksiyonlarında bozulma görülebiliyor. Dr. Göksel Güz, kalbin yeni tip koronavirüsten etkilenme derecesinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinin altını çiziyor. Kişinin virüs yükü, bağışıklık yanıtı ve eşlik eden hastalıkları gibi faktörler; kalbin Covid-19 hastalığından etkilenme miktarını belirliyor. Kalbin etkilenme ihtimali altta yatan sağlık problemi olan kişilerde daha yüksek olmakla birlikte; Covid-19 öncesi tamamen sağlıklı olan bireylerde de kalp hasarı görülebiliyor".

"HASTALARIN ÇEYREĞİNDE KALP DOKUSUNDA HASAR OLUŞUYOR"

Hastaların çeyreğinde kalp dokusunda hasar oluştuğunu belirten Dr. Güz, "Bilindiği gibi; yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite gibi rahatsızlıkları olan kişilerin Covid-19 hastalığına yakalanmaları sonucu daha ciddi problemler ortaya çıkıyor. Covid-19 hastalığı sebebiyle hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık çeyreğinde kalp dokusunda hasar oluştuğu gözleniyor. Hastalarda; kalp atış düzeninin bozulması (aritmi), kalp kasının iltihaplanması, kanda pıhtılaşma problemlerinin oluşması ve oluşan pıhtının kılcal damarları tıkaması gibi kalp damar sağlığında olumsuzluklar meydana gelebiliyor. Covid-19 hastalığı boyunca, vücutta virüsü yok etmek için salgılanan maddeler bazı kişilerde kanda pıhtılaşmaya neden oluyor. Oluşan pıhtılar; kalp ve beyin gibi organlarda yer alan kılcal damarlarda tıkanmaya yol açıyor. Tıkanan damarın beslediği doku, ihtiyaç duyduğu oksijen ve besine ulaşamadığı için ölüyor. Kalp ve beyinde bu olaya bağlı olarak kalp krizi ve inme gibi istenmeyen durumlar görülüyor. Bu iki organın yanı sıra akciğer, karaciğer, böbrek, bacak gibi organlarda da pıhtıya bağlı problemlerle karşılaşılıyor. Covid-19, damarlarda zayıflamaya ve zayıflayan damarlardan kanın sızmasına sebep oluyor. Bu durum da uzun vadede karaciğer ve böbrekte problemlerin görülmesine yol açıyor" şeklinde konuştu.

"İYİLEŞME SONRASI KARDİYOLOJİ KONTROLÜ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Dr. Güz, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni tip koronavirüs henüz bir senedir tanınan bir virüs olduğundan uzun süreli etkilerinin ortaya konması için yeterli veri bulunmuyor. Ancak uluslararası pek çok farklı merkezden gelen bilgiler doğrultusunda, Covid-19'un kalp üzerindeki etkilerinin kalıcı olabileceği düşünülüyor. Covid-19'a eşlik eden bir rahatsızlık varlığında, kalp üzerindeki problemin daha ciddi sonuçlara yol açabileceği biliniyor. Covid-19 başta solunum sistemini etkileyen bir hastalık olarak tanımlansa da şu anki bilgilerimiz bize bu hastalığın pek çok farklı organı etkilediğini gösteriyor. Dr. Göksel Güz, kalp ile ilgili rahatsızlığı bulunan kişilerin Covid-19 hastalığına yakalandığı takdirde mutlaka doktora başvurmasının çok önemli olduğunu belirtiyor. Yine hastaların iyileşme sonrası dönemde de kontrollerini aksatmadan yaptırması; ciddi sonuçlar doğurabilecek rahatsızlıkların önlenmesinde büyük önem taşıyor".

-İHA-

Kardiyoloji bölümü, Koronavirüs, İstanbul, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Covid-19 kalpte kalıcı hasar bırakabiliyor ' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor         
10:55
Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,85'ten işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,85'ten işlem görüyor         
10:47
Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü         
10:13
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu         
09:59
Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum         
09:37
Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti         
09:21
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek         
16:27
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 11:11:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | "Covid-19 kalpte kalıcı hasar bırakabiliyor " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei