Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban keserken ya da et doğrarken bıçakla yaralanan acemi kasaplar, soluğu devlet hastanelerinde aldı. Kent genelinde kurban keserken ellerini ve bacaklarını kesen 132 kişi yaralanarak Denizli Devlet Hastanesi , Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Hastanesi'ne başvurdu. Yaralanan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! DENİZLİ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ - Son Dakika

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