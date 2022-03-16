Son dakika haberleri... Diyarbakır'da "15. Liseler Arası Tiyatro Şenliği"ne başvurular başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da "15. Liseler Arası Tiyatro Şenliği"ne başvurular başladı

16.03.2022 15:01
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da "15. Liseler Arası Tiyatro Şenliği"ne başvurular başladı

Son dakika haber... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (DBŞT) düzenlediği "15. Liseler Arası Tiyatro Şenliği" için başvurular başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (DBŞT) düzenlediği "15. Liseler Arası Tiyatro Şenliği" için başvurular başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, genç tiyatrocu adaylarını açığa çıkarmak ve nitelikli bir tiyatro izleyicisi oluşturmak için liseler arası tiyatro şenliği düzenleyecek.

Geleneksel olarak yapılan şenliğe kent merkezi ve ilçelerde resmi ve özel liselerin başvuruları kabul edilecek.

Şenliğe katılmak isteyen lise tiyatro grupları, oyunları ve okul bilgilerinin yer aldığı detayları "dbbkultursanat@gmail.com" mail adresine 1 Nisan mesai bitimine kadar bildirecek.

DBŞT Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici, projeyle liselerde okuyan gençleri bir araya getirerek sanatın ve eğitimin vazgeçilmezliğini bir kez daha vurgulamak istediklerini söyledi.

Tiyatronun öğrenciler açısından önemine değinen Ekici, şöyle devam etti:

"Tiyatronun birleştirici gücü, insanın kendini tanıması, diğer insanlarla arasındaki farklılık ve benzerliklerini keşfetmesi, bunu kabullenmesi ve empati kurabilmesinin önünü açar. Tiyatroyla ilgilenen genç, tiyatroda birbirleri ile çatışan davranış biçimlerini görerek, sorunları değişik bakış açılarından algılamayı, sorgulamayı ve değerlendirmeyi öğrenecektir."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Diyarbakır'da "15. Liseler Arası Tiyatro Şenliği"ne başvurular başladı - Son Dakika
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