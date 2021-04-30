Son dakika haberleri! Erkek Kata Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'de finale yükseldi

Erkek Kata Milli Takımı, 2 Mayıs Pazar günü finalde Avrupa şampiyonu Fransa ile mücadele edecek.

87 ülkeden 740 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonun ilk gün sabah seansında tatamiye çıkan Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş 'tan oluşan Avrupa ikincisi Erkek Kata Milli Takımı, grubunda 26.26 puan topladı ve ilk sırayı alarak finale yükseldi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Karate 1 Premier Lig'de Portekiz 'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen etap, Altice Arena'da başladı.

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