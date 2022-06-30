Son dakika haberleri... Gümüşhane'de tefeci operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gümüşhane'de tefeci operasyonu

30.06.2022 16:38
Son dakika haberleri... Gümüşhane'de tefeci operasyonu

Son dakika haberine göre Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, adres ve araç aramalarında çok sayıda borç senedi, banka çeki ve dijital materyal ele geçirildi.

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, adres ve araç aramalarında çok sayıda borç senedi, banka çeki ve dijital materyal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları uzun süreli takip ve çalışmanın ardından tefecilik suçu kapsamında dün sabah 07.00'de iki ilde eşzamanlı operasyon başlattı. Belirlenen 7 şüpheli F.Y., E.Y., H.M., M.V., M.T., M.T., E.A. hakkında Gümüşhane ve Trabzon'da 7 farklı adres ve 3 farklı araçta operasyon gerçekleştiren ekipler yaptıkları aramalarda çok sayıda borç senedi, banka çeki, dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ile 13 adet 9x19 fişek ele geçirdi.

Şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Gümüşhane, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Gümüşhane'de tefeci operasyonu - Son Dakika

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