Harem'de eylem yapan minibüsçülere polis müdahalesi-1 - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER- Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK-İsa ALMAÇAYIR/ ÜSKÜDAR, Harem'de dağılmamakta ısrar eden minibüsçülere polis müdahale etti.

İşlerinin azaldığını öne süren ve UKOME toplantılarında taleplerinin karşılanmadığını iddia eden bir grup minibüsçü, Üsküdar'da toplandı. İBB'nin Saraçhane'deki binasına konvoy halinde protesto için gitmek isteyen minibüsçülerin yolunu Harem'de polis ekipleri kesti. Zaman zaman gerginliğin de çıktığı noktada dağılmamakta ısrar eden minibüsçülere polis müdahale etti.