Hastalanan vatandaş kar yağışı nedeniyle ancak 7 saat sonra hastaneye yetiştirilebildi - Son Dakika

Hastalanan vatandaş kar yağışı nedeniyle ancak 7 saat sonra hastaneye yetiştirilebildi

ADIYAMAN Kar ve tipinin etkili olduğu Adıyaman'da acil sağlık ekiplerinin zorlu mesaisi bitmiyor. Tut ilçesinde bir hasta ambulansla 7 saat sonra hastaneye getirilebildi.

Adıyaman Tut ilçesine bağlı Köseli köyünde yaşayan Hanifi Yılmaz'ın vücudunda şiddetli ağrı olması nedeniyle, yakınları 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. Tut ilçesindeki 112 acil sağlık ekipleri gece saat 22.30'da Köseli köyüne doğru yola çıktı. Tipi ve kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulans 8 kilometre uzaklıkta ki Boyundere köyü civarına 00.30'da ulaşabildi. Burada ambulans yoldan çıkarak kara saplandı. Ambulans şoförü ve sağlık ekipleri ambulansı bulunduğu yerden kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. İl Özel İdare ekipleri ve UMKE ekibi de bölgeye sevk edildi. Köylüler de traktör ile yardım etti. Ambulansa ulaşan il Özel İdare ekipleri ambulansı bulunduğu yerden çıkarttı. İl Özel İdaresine ait iş makinesi hastanın bulunduğu yere kadar ulaştı. Hastayı greydere alan görevliler saat 03.00'da hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaya ilk müdahalesi yapılarak Tut İlçe Hastanesi kaldırılmak üzere ambulans ile yola çıktı. Tut ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan köyden alınan hasta saat 05.00'da hastaneye ulaştırıldı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.