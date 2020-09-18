İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika

İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Esenler'de bir caminin alt katında bulunan sandalye atölyesinde yangın çıktı.

İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

İSTANBUL - Esenler'de bir caminin alt katında bulunan sandalye atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken sokağa dökülen mahalleli itfaiyenin yangına müdahalesini film gibi seyrederek tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Olay, saat 00: 00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Rumeli Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir caminin bodrum katında bulunan sandalye atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği sandalye atölyesine müdahale eden itfaiye ekiplerini film gibi seyreden vatandaşlar polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı. İtfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesini mahalle sakinleri dakikalarca iç içe izledi. Polis ekipleri yangının bulunduğu alan ve çevresini şeritlerle kapatarak defalarca vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Atölyede çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken işyerinde büyük hasar oluştu.

Evindeyken bir anda duman kokusu nedeniyle dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini İbrahim Demir,

"Bu caminin altında sandalye imalathanesi var. Yangın şuan orda gözüküyor, bir de çay ocağı var ama onunla alakası yok. Yangının nedenini bilemiyoruz, ona itfaiye karar verir. Yangını zaten biz görmedik, biz duman kokusundan çıktık" diye konuştu.

Polis ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla işyerinde incelemelerde bulunarak yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

İtfaiye, Esenler, Yangın, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 02:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
Netflix'in Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı         
19:39
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Kan donduran baba vahşeti! Üç çocuğunu eve kilitleyip 2 gün boyunca işkence yaptı Kan donduran baba vahşeti! Üç çocuğunu eve kilitleyip 2 gün boyunca işkence yaptı         
13:33
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Roma, Diego Perotti için F.Bahçe'den 2,5 milyon euro bonservis istedi Roma, Diego Perotti için F.Bahçe'den 2,5 milyon euro bonservis istedi         
11:58
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi         
10:09
Efsane basketbolcu Maya Moore, 22 yıl sonra tahliye ettirdiği Jonathan Irons ile evlendi Efsane basketbolcu Maya Moore, 22 yıl sonra tahliye ettirdiği Jonathan Irons ile evlendi         
10:06
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti Roma Galatasaray'a Marcao için 12 milyon euro teklif etti         
09:10
Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptıran genç kızın kolu yandı Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptıran genç kızın kolu yandı         
08:51
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 04:03:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei