İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika

İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

İSTANBUL - Esenler'de bir caminin alt katında bulunan sandalye atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken sokağa dökülen mahalleli itfaiyenin yangına müdahalesini film gibi seyrederek tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Olay, saat 00: 00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Rumeli Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir caminin bodrum katında bulunan sandalye atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği sandalye atölyesine müdahale eden itfaiye ekiplerini film gibi seyreden vatandaşlar polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı. İtfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesini mahalle sakinleri dakikalarca iç içe izledi. Polis ekipleri yangının bulunduğu alan ve çevresini şeritlerle kapatarak defalarca vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Atölyede çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken işyerinde büyük hasar oluştu.

Evindeyken bir anda duman kokusu nedeniyle dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini İbrahim Demir,

"Bu caminin altında sandalye imalathanesi var. Yangın şuan orda gözüküyor, bir de çay ocağı var ama onunla alakası yok. Yangının nedenini bilemiyoruz, ona itfaiye karar verir. Yangını zaten biz görmedik, biz duman kokusundan çıktık" diye konuştu.

Polis ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla işyerinde incelemelerde bulunarak yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.