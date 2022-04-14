Son dakika haberleri! İzmir'de yası dışı silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İzmir'de yası dışı silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı

14.04.2022 07:05
Son dakika haberleri! İzmir'de yası dışı silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haber: İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı silah ticareti operasyonunda; 3 kurusıkıdan bozma tabanca, tabancalara ait fişekler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı silah ticareti operasyonunda; 3 kurusıkıdan bozma tabanca, tabancalara ait fişekler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde daha önceden belirlenen bir çiftlik evi ile bir başka adrese alınan savcılık izninin ardından operasyon düzenledi. Çiftlik evine ait depo, ahır tarzı yapı ve müştemilatlar ile ikinci adreste yapılan aramalarda; 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca namlusu açmakta kullanıldığı değerlendirilen matkap ve 2 adet matkap ucu, 3 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap, bir miktar esrar maddesi ve 2 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu içmeye yarayan materyal ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan Avusturya doğumlu Harun. E. (48), hakkında adli işlem başlatıldığı ve şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İzmir'de yası dışı silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 07:13:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İzmir'de yası dışı silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement