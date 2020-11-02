Çıldır gölü kıyısındaki kayalıklara düşen ineği AFAD kurtardı - Son Dakika

Çıldır gölü kıyısındaki kayalıklara düşen ineği AFAD kurtardı

ARDAHAN Çıldır Gölü kıyısındaki kayalıklara düşen inek AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Çıldır Gölü kıyısısındaki Cambaz Köyünden otlamaları için meraya çıkarılan büyükbaş hayvan sürüsünden bir inek kayalıklardan yuvarlandı. İneği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, ineğin bulunduğu yere inerek önce sağlık durumunu kontrol etti. Görevliler vatandaşların yardımıyla ayağa kalkamayan inek için tahtalardan sedye yaptı. Bir süre sedyede taşınan ineğin yapılan veteriner muayenesinde ayaklarında sorun olmadığı sadece korktuğu için ayağa kalkamadığı belirlendi.

AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bir süre sonra yürümeye başlayan inek kayalık alandan çıkarılarak merada otlamaya bırakıldı.