Son dakika haberleri: Kayseri'de iki şüpheli ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kayseri'de iki şüpheli ölüm

12.10.2020 22:43
Son dakika haberleri: Kayseri'de iki şüpheli ölüm, System.String[]

Son dakika haberleri... Kayseri'de iki kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'de iki kişi evinde ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Ömer Kaya (52) eve gelen yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde ise Necla Küçükkırbeyli'yi hareketsiz bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri Küçükkırbeyli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaya ve Küçükkırbeyli'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yenişehir, Kocasinan, Kayseri, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kayseri'de iki şüpheli ölüm - Son Dakika

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