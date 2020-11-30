Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı

30.11.2020 12:35

- Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı Komandolar için kurbanlar kesilip sirenler çalındı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli komandolar Suriye Barış Gücü Harekatı kapsamında Suriye'ye uğurlandı.

- Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı

Komandolar için kurbanlar kesilip sirenler çalındı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli komandolar Suriye Barış Gücü Harekatı kapsamında Suriye'ye uğurlandı.

Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile Suriye'ye gidecek olan komandoların aileleri katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği uğurlama töreninde konuşan Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, "Bizler şanlı bayrağımızı semalarda ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız ve bu kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız. Değerli jandarma komandolar, hançerler, sizleri şanlı bayrağımızdan aldığımız güç, asil milletimizin sevgisi ve duasıyla her görevden alnınızın akıyla çıkacağınızdan inancımız tamdır. Kahraman silah arkadaşlarım, Suriye'deki görevinizde başarılar diliyor gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Kahraman ordumuzun Suriye'de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazılacaktır. Bizim hilalimiz mazluma umut, zalime ise korkudur. Kan ve göz yaşının sel olduğu coğrafyaya bugün 241 kahramanımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından komandolar tarafından komando marşı okundu. Marş sonrasında komandolar için kurbanlar kesilirken komandolar aileleriyle vedalaştı. Mutluluk, gurur ve hüznün bir arada olduğu vedalaşma töreninde komandolar sirenler eşliğinde Suriye'nin El-Bab kentine uğurlandı.

Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı

Özel Harekat, Jandarma, Adıyaman, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız         
13:37
Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi         
13:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak         
12:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var         
08:05
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 13:46:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei