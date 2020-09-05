Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı, System.String[]

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şağıluşağı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallenin bugün itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Arapgir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 21:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İşçilerin darbedildiği iddialarını ilçedeki diğer mevsimlik çalışanlar reddetti İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakaladı Elini kıyma makinesine kaptıran genç kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açtığı Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok
Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi         
15:41
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
Galatasaray, Ryan Babel ve Younes Belhanda'dan indirim talep etti Galatasaray, Ryan Babel ve Younes Belhanda'dan indirim talep etti         
12:41
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
Çalışanlarının maaşını kapkaççılara kaptıran iş insanı, metrelerce sürüklendi Çalışanlarının maaşını kapkaççılara kaptıran iş insanı, metrelerce sürüklendi         
12:01
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş         
08:20
Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım         
07:54
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 03:04:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei