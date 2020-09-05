Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şağıluşağı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallenin bugün itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 21:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika