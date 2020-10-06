Son dakika haberleri... Malatyaspor'dan 17 takviye

MALATYA/ DHA
Yeni Malatyaspor, 2020/2021 Sezonu transfer döneminde 17 oyuncuyu kadrosuna katarken, 13 isimle de yollarını ayırdı.
Kadroya katılan ve ayrılan oyuncuların listesi şöyle;GELENLER: Adem Büyük, Benjamin Tetteh, Christian Cueva, Doğukan Emeksiz, Eray İşcan, Ertaç Özbir, Fernando Zuqui, Guido Herrera, Jetmir Topalli, Jody Lukoki, Kubilay Kanatsızkuş, Murat Akça, Semih Kaya, Wallace, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Karim HafezGİDENLER:
Michael Donald (serbest), Fabian Farnolle (serbest), Arturo Mina (Erzurumspor), Robin Yalçın (Sivasspor), Sakıp Aytaç (Denizlispor), Eren Tozlu (serbest), Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Gökhan Töre (Beşiktaş), Bifouma (Çin), Remi Walter (serbest), Seth Sincere (serbest), Rahman Buğra (Samsunspor), Yiğithan Güveli (Altınordu)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:38 - Kaynak: DHA
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