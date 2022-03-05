Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü

05.03.2022 09:32
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü

Son dakika gündem haberi: BURDUR'da, yol kenarındaki bordürlere ve istinat duvarına çarpıp, hurdaya dönen otomobilde 4 kişi, hayatını kaybetti.

BURDUR'da, yol kenarındaki bordürlere ve istinat duvarına çarpıp, hurdaya dönen otomobilde 4 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Burdur- Antalya çevre yolunda meydana geldi. Yahya Kılıç (21) yönetimindeki 15 LC 778 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki bordürlere daha sonra istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Kılıç ile hurdaya dönen otomobildeki Recep Aslan (21), Kerime Ece Karataş (21) ve Eda Nur Ocaklı (21) yaşamını yitirdi. İhbarla gelen ekipler ve savcının kaza yeri incelemesi sonrası 4 kişinin cansız bedenleri, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
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Otomobil, Antalya, Burdur, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü - Son Dakika
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