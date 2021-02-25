Paşinyan, istifasını isteyen orduya rest çekti - Son Dakika

Paşinyan, istifasını isteyen orduya rest çekti

25.02.2021 17:15

Ermenistan ordusunun istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, orduya görevini yaparak ülke sınırlarını korumasını emretti.

Ermenistan ordusunun istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, orduya görevini yaparak ülke sınırlarını korumasını emretti. Paşinyan ayrıca, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasına yönelik tavsiye kararnameyi imzalamayarak darbe girişimine destek olduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da tansiyon giderek yükseliyor. Ermenistan ordusunun yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından Paşinyan, ordunun bu istediğini darbe olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. Paşinyan, çağrısı üzerine başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan destekçileriyle buluştu. Paşinyan, meydandaki destekçilerine megafonla seslenerek, "Orduya görevini yaparak, Ermenistan sınırlarını korumasını emrediyorum. Bu benim emrimdir ve kimse emirlerime karşı gelemez. Ordu siyasete müdahale edemez, demokratik yollarla seçilmiş kişilere itaat etmelidir. Ülkeyi yöneten eski isimlerin ordunun içindeki hizmetkarlarının gitmesi gerekiyor" dedi.

PAŞİNYAN'DAN SARKİSYAN'A ÇAĞRI

Ermenistan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasına yönelik tavsiye kararnamesini imzalayarak Cumhurbaşkanı'na gönderdiğini söyleyen Paşinyan, Cumhurbaşkanı'nın bu kararnameyi imzalamayarak darbe girişimine destek olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI SARKİSYAN'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Paşinyan'ın mitingi sırasında muhalefet bloğu da hükümet binasına yakın bir noktada Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde protesto gösterisi düzenledi. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan mesaj yayınladı. Tarafları sağduyuya davet eden Sarkisyan, "Devletin kolluk güçlerini, siyasileri ve vatandaşları itidalli olmaya ve sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Düşünmeden söylenen her cümle veya eylem gerginliği arttırarak krizi derinleştiriyor. Gerginliğin azaltılması için adımlar atılmalı ve barışçıl yollar bulunmalı" dedi.

MUHALEFET, HÜKÜMET BİNASINA DOĞRU HAREKETE GEÇTİ

Paşinyan'ın mitingi devam ederken Erivan semalarında Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-29 tipi savaş uçağı uçuş gerçekleştirdi. Alçak uçuş yaptığı görülen uçağın Paşinyan taraftarlarına gözdağı verdiği yorumları yapıldı.

Paşinyan'ın mitinginin sona ermesinin ardından meydandaki kalabalık dağıldı. Yakınlarda bulunan başka bir meydanda gösteri düzenleyen muhalefet ise hükümet binasına doğru yürüdü. Kolluk güçleri hükümet binası çevresinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Paşinyan, istifasını isteyen orduya rest çekti
Paşinyan, istifasını isteyen orduya rest çekti
Paşinyan, istifasını isteyen orduya rest çekti
Paşinyan, istifasını isteyen orduya rest çekti

Cumhuriyet Meydanı, Nikol Paşinyan, Ermenistan, Başbakan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Paşinyan, istifasını isteyen orduya rest çekti - Son Dakika


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