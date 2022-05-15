Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve 'girilemez' denilen yerlere girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA, -