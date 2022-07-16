Son dakika haberleri | Restorandan hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Restorandan hırsızlık güvenlik kamerasında

16.07.2022 19:48
Son dakika haberleri | Restorandan hırsızlık güvenlik kamerasında

Son dakika habere göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lira ve motosikleti çalarak kaçtı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir restorana giren hırsız, kasada bulunan 10 bin lira ve motosikleti çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Duvardan atlayarak restorana giren hırsız, önce kasada bulunan 10 bin lirayı, ardından da park halindeki motosikleti çalarak kaçtı. Sabah işyerini açan restoran sahibi motosiklet ve kasadaki paraların çalındığını fark etti. İhbar üzerine restorana gelen jandarma ekipleri işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir kişinin yaptığı hırsızlık anının anbean güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Jandarma görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, İsabeyli, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Restorandan hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

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