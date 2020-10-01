Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı - Son Dakika

Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı

Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı Şiddetli yağış sonrası meydana heyelanda 1 araç toprak altında kaldı, 1 araç ise selde sürüklendi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağmur Rize'de sel ve heyelanlara neden olurken, 2 araç toprak...

Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı

Şiddetli yağış sonrası meydana heyelanda 1 araç toprak altında kaldı, 1 araç ise selde sürüklendi

RİZE - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağmur Rize'de sel ve heyelanlara neden olurken, 2 araç toprak altında kaldı.

Rize'nin Pazar ilçesi Elmalık Köyü'nde şiddetli yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 2 araç tepeden gelen toprak ve ağaçların altında kaldı.

Yaşanan felaketi anlatan Elmalık Köyü Muhtarı Hamdi Kahramantürk "Son zamanlarda yağmurların çok anormal derecede yağması böyle heyelanlara sebep oluyor. Dün 19.00 ile 20.30 arası çok şiddetli bir yağmur yağdı. Sadece bu bölge etkilendi. Başka zarar gören yer olmadı. İleriden kopan heyelan arabayı buraya kadar sürükledi. Burada 1 aracımız var, 1 aracımız da az ileride üzerine heyelan gelmiş vaziyette" ifadelerini kullandı.

Aracı park halindeyken bir anda toprak altında kaldığını dile getiren Turan Topal ise "Burası yoldu. Benim aracımda burada park halindeydi. Yukarıdan heyelan gelince benim aracım toprağın altında kaldı" dedi.

"Önüm arkam kopunca aracı terk ettim"

Araba ile evine çıktığı sırada önündeki yolun ve arkasının heyelan nedeniyle kapandığını fark eden Erol Topal, o anları "Buraya geldiğimde ön taraf kopmuştu. Arkama baktım o da o sıra kopunca aracımı bırakıp araçtan çıktım. Bıraktığım yer sağlamdır diye eve gittim. Ondan sonra baktım üstü de koptu aracımı sürükledi" diyerek anlattı.

Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı
Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı

Doğu Karadeniz Bölgesi, Heyelan, Rize, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklardan ilk görüntüler Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklardan ilk görüntüler         
22:45
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi         
20:44
İskoçya'da bir gol daha! Fark 2'ye çıktı İskoçya'da bir gol daha! Fark 2'ye çıktı         
20:28
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında fenalık geçirdi         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 23:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 1 araç toprak altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei