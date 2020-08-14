Son dakika haberleri... Sinema TIR'ı mevsimlik işçi çocuklarının ayağına gitti - Son Dakika

Sinema TIR'ı mevsimlik işçi çocuklarının ayağına gitti

Tarım işçilerinin çocukları gezici TIR'da sinema ile tanıştı

Hayatlarında ilk kez sinema gören tarım işçilerinin çocukları, kimi yalın ayak, kimi kucağında kardeşi ile "Gezen Sinema TIR'ında pür dikkat film izledi

ADANA - Adana'da, tarla ve bahçelerde mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocukları, hayatlarında ilk defa sinemada film izlemenin mutluluğunu yaşadı. Mevsimlik işçilerin ayağına kadar götürülen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Gezen Sinema Tırı'nda çocuklar, animasyon film izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana'da büyük küçük herkesi 'ücretsiz' olarak sinemayla buluşturan ve Covid-19 salgını sonrası alınan önlemlere uygun hale getirilen 'Gezen Sinema Tırı', mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarına keyifli bir gün yaşattı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in girişimleriyle tır, Yüreğir İlçesi'ne bağlı tarla ve bahçelerde mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarının ayağına gitti. Tırın içerisine sosyal mesafe kurallarına uygun, maske takılıp elleri dezenfekte edildikten sonra alınan çocuklar, sosyal mesafeye uygun oturarak 'Rafadan Tayfa' animasyon filmini izledi.

Hayatlarında ilk defa sinema salonunda film izlemenin mutluluğunu yaşayan çocuklara, çeşitli ikramlar da yapıldı. Bazı çocukların ayaklarında ayakkabı dahi olmadan, bazılarının da küçük kardeşlerini kucağında oturtup filmi pür dikkat izlemeleri dikkat çekti.

Hayatında ilk kez sinemada film izlemenin mutluluğunu yaşayan Büşra Çetiner (12), "Heyecanlı hissediyorum. Sinemaları hep önceden televizyonda görüyordum. Çok mutluyum bugün. Sinema tırını görünce çok şaşırdım. Önceden hep televizyonda görüyordum bu tırıda. Bizim buraya gelebileceğini hiç düşünmedim. Çok istiyordum sinemaya gitmeyi" ifadelerini kullandı.

Eyüp Aslan ise, "Sinemaya gideceğiz diye çok mutlu oldum. Şaşırdım. Yetkililere teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum" diye konuştu.