Son dakika haberleri | Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor

22.02.2021 16:01

Son dakika haberi... Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor Sivas Belediyesi trafik yoğunluğunun yaşandığı Yeni Numune Hastanesi yoluna üstgeçit yaparak yaşanan yoğunluğu en aza indirmeyi planlıyor Sivas Belediyesi trafik yoğunluğunun yaşandığı Yeni Numune Hastanesi yoluna üstgeçit yaparak yaşanan...

Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor

Sivas Belediyesi trafik yoğunluğunun yaşandığı Yeni Numune Hastanesi yoluna üstgeçit yaparak yaşanan yoğunluğu en aza indirmeyi planlıyor

SİVAS - Sivas Belediyesi trafik yoğunluğunun yaşandığı Yeni Numune Hastanesi yoluna üstgeçit yaparak yaşanan yoğunluğu en aza indirmeyi planlıyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve Bekir Sıtkı Eminoğlu ile birlikte Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz'u ziyaret etti. Şehrin ulaşımıyla ilgili konuların masaya yatırıldığı ziyarette Başkan Bilgin yeni numune hastanesi üstgeçit projesinin hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Kurum ziyaretleri kapsamında Karayolları 16. Bölge müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Horuz ile bir araya geldi. Şehrin muhtelif yerlerindeki ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı görüşmede Sivas Belediyesi ve Karayollarının ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek Yeni Numune Hastanesi Üstgeçit Projesinin ihaleye çıkarılacağı açıklandı.

"Numune Hastanesi Üstgeçit Kavşak inşaatı ihale edilerek çalışmalar başlayacak"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin en kısa zamanda Numune Hastanesi Üstgeçit Kavşak inşaatının ihale edilerek çalışmalara başlatılacağını belirterek, "Bugün Karayolları Bölge Müdürümüz ve Müdür yardımcılarımız ile numune hastanesi kavşağına yapılacak üstgeçidin son durumunu birlikte istişare etmek için bir araya geldik. Öncelikle hemşerilerimize şu hususun müjdesini vermek istiyorum ki; inşallah en kısa zamanda Numune Hastanesi Üstgeçit Kavşak inşaatı ihale edilerek çalışmalar başlayacak. Son yıllarda şehrimizde önemli güzel gelişmeler yaşanıyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi de şehrimize uzun yıllar hizmet edecek modern hastanemizin kazandırılmasıydı. Tabi hastanemiz o alana taşınınca doğal olarak trafik yoğunluğu oluştu bizde bu sorunu çözmek için geçtiğimiz hafta Ankara ziyaretimizde Milletvekillerimiz İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ziyaret gerçekleştirerek uzun süredir Sivas'ımızın gündeminde olan bu projeyi nihai sonuca ulaştırdık. Projeyi istişare etmek ve görsel ile animasyonlarını son bir kez değerlendirmek üzere de karayolları bölge müdürümüzle bir araya geldik. Projemiz en kısa zamanda ihale edilecek ve en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız böylece Sivas'ımızın bir sorununu daha çözüme kavuşturmuş olacağız şehrimize hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hayata geçirilecek proje ile Sivas- Erzincan Yolu Sivas şehir geçişinde yoğun transit ve şehir içi trafik altında hemzemin olarak bulunan Numune Hastanesi Kavşağının Farklı Seviyeli Kavşak olarak düzenlenerek karayolu standardının yükseltilip trafik güvenliğinin arttırılması, iki şehir arasındaki transit trafiğin rahatlatılması ve Numune Hastanesine ulaşımın kolaylaştırılması planlanıyor. Halil Rıfat Paşa Köprüsü bitiminden başlayacak olan ve toplam 650 metre uzunluğunda inşa edilecek proje de 7 açıklıklı çift geliş çift gidiş 270 metre köprü inşa edilecek.

Son dakika haberleri | Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor
Son dakika haberleri | Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor
Son dakika haberleri | Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor
Son dakika haberleri | Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor

Numune Hastanesi, Hilmi Bilgin, Üst Geçit, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı Halk otobüsü tıra arkadan çarptı, yol kan gölüne döndü: 6 yaralı Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var         
00:04
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı         
23:11
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 00:22:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Numune Hastanesine üstgeçit projesi hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei