Trafikte telefon tutkusu...3 ayda 75 bin sürücüye ceza kesildi ancak manzara aynı... - Son Dakika

Direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücüler, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. İstanbul 'da son 3 ayda seyir halindeyken cep telefonu kullandığı için 75 bin 502 sürücüye, 21 milyon 743 bin lira para cezası kesildi. İleri Sürücü Teknikleri Uzmanı Yener Gülünay, "Bir trafik kazasının oluşumu yaklaşık 2 ile 5 saniye aralığında. Bu süreci biz telefonla ilgilenerek harcarsak kaza riski ciddi şekilde artıyor. Hatta 2 saniyelik bir dikkat dağınıklığı kaza riskini yüzde 100 arttırıyor" dedi.

Sürücüler direksiyon başında telefon kullanarak trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Özellikle sosyal medya kullananlar, video veya selfie çekenler ya da cep telefonuyla konuşanlar, dikkatlerini yola vermeyerek büyük risk oluşturuyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün verilerine göre; temmuz, ağustos ve eylül aylarında seyir halindeyken cep telefonu kullandığı için 75 bin 502 sürücüye ceza kesildi. Ceza tutarı ise 21 milyon 743 bin lira olarak hesaplandı. DHA ekibinin İstanbul'un farklı semtlerinde yaptığı kamera çekimlerinde, direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülerden bazıları ya işi gereği mecburen telefon görüşmesi yaptığını ya da yalnızca kırmızı ışıkta kullandığını söyledi.

"DİKKATİMİZİ DAĞITMAYACAK ŞEKİLDE, SESİNİ KAPATARAK SABİTLEMEMİZ GEREKİYOR"

İleri Sürücü Teknikleri Uzmanı Yener Gülünay, trafikte cep telefonunun görüş alanında olmamasını ve sesinin kapalı olması gerektiğinin altını çizdi. Telefon kullanımının kaza oluşumuna sebep olduğunu söyleyen Uzman Gülünay, "Sosyal medyada çok gördüğümüz, araç kullanırken çevreyi ya da yolu çekenler var. Bu şu demek, dikkatleri yoldan ayrılıyor kısa bir süre bile olsa. Aynı zamanda ellerinden birini kullanamıyorlar. Karşılarına çıkabilecek bir olası tehlikeyi hem geç görecekler hem karar verme süreçleri uzayacak hem de yanlış yapabilirler. Eksik manevra ya da geç fren yapabilir sürücüler. Kazaya davetiye çıkarılıyor. Kaza sebeplerine bakıldığında Avrupa Birliği 'nin yaptığı araştırma trafik kazalarında neredeyse yüzde 35 telefon ve mesaj ya da sosyal medyayla ilgili bir olumsuzluk ortaya koyuyor. Bizim yapmamız gereken en önemli şey araçla yola çıkarken telefonun bizim dikkatimizi dağıtmayacak hatta sesinin çıkmayacağı şekilde sabitlememiz, görüş alanımızın dışında olması. Dolayısıyla ön camda dikkat dağıtacak şekilde ya da hemen ulaşılabilecek bir şekilde bir yerde olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İŞİ GEREĞİ TELEFON KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR DA KISA SÜRELİ DURAKLAMALAR YAPMALI"İşi gereği telefon kullanmak zorunda olan sürücülerin kısa süreli duraklamalar yapması gerektiğini ifade eden Uzman Gülünay, "Ne kadar çalarsa çalsın telefona sürüş sırasında bakmayacağız. Dolayısıyla arama, numara çevirme ya da sosyal medyayla ilgili işlem yapmamız hayati bir dezavantajdır. Sonradan pişman olmamak için telefonla ilişkilerini kontrol altına alması, sınırlaması lazım. Özellikle işi gereği telefon kullanmak zorunda olan bir grubumuz var. İşi gereği telefon kullanmak zorunda olanlar da kısa süreli duraklamalar yapmalı, mola vermeli ve telefonla ilgili işlerini adres sorma ya da benzeri işlerini dururken yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla navigasyon kullanması gerekenlerin de yine hareket etmediği güvenli bir yerde durduğu sırada adres girme işlemlerini ve sesli yönlendirmelere özellikle dikkat ederek navigasyondan faydalanmaları çok önemli. Camın önünde hiçbir şey olmaması gerekiyor. Eğer telefonu da koymanız gerekiyorsa navigasyon için ancak orta kısımlarda olabilir. Ama ona da sürekli bakmamak çok önemli" ifadelerini kullandı.

"BİR TRAFİK KAZASININ OLUŞUMU YAKLAŞIK 2 İLE 5 SANİYE ARALIĞINDA"Sürüş halinde tüm dikkatin yolda olması gerektiğinin altını çizen Uzman Yener Gülünay, "Bir trafik kazasının oluşumu yaklaşık 2 ile 5 saniye aralığında. Bizim o aralıkta bütün dikkatimizi yola veriyor olmamız lazım ki, gerekli sürede tepkiyi verelim ve tehlike büyümeden kazayı önlemiş olalım. Bu süreci biz telefonla ilgilenerek harcarsak kaza riski ciddi şekilde artıyor. Hatta 2 saniyelik bir dikkat dağınıklığı kaza riskini yüzde 100 arttırıyor" diye konuştu.

"CEZALAR VAR AMA MECBUR KALIYORUZ YAPACAK BİR ŞEY YOK"Trafikte telefon kullanan sürücülerden bazıları mecburen kullandığını, bazıları ise sadece kırmızı ışıkta kullandığını ifade ediyor. Bir sürücü, "Telefon elimde ama kulaklıkla konuşuyorum. Evet, kazalar artmış olabilir günümüz şartlarında da bir şekilde telefon kullanılıyor yani. Telefon geliyor ya da acil bir yeri aramamız gerekiyor. Oluyor yani sonuçta. Mecburuz. Cezalar var ama yapacak bir şey yok" dedi. Bir başka sürücü, "Şu an duruyorum ve hoparlörden konuşuyorum. Seyir halinde iken kullanmıyorum" diye konuştu. İstanbul'un yabancısı olduğunu belirten bir sürücü ise, "Plakaya bakarsanız göreceksiniz. Yabancısıyım buranın navigasyon kullanıyorum sadece. Gideceğim yeri bulmaya çalışıyorum. Ama tamam bir daha kullanmayacağım" ifadelerini kullandı.



- İstanbul