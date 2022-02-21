TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dini nikahlı eşi Faruk Şahin'in silahla vurduğu Tülin Çetin (39) toprağa verildi. İfadesinde eşofmanının cebinde bulunan tabancanın yere düşerek ateş aldığını iddia eden Şahin, tutuklandı.

Akçakoca ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi'nde dün sabah meydana gelen olayda, Faruk Şahin ile Tülin Çetin'in kaldığı evden silah sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, göğsünden vurulan kadına ilk müdahalede bulundu. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tülin Çetin'in cenazesi, otopsinin ardından anne ve babasının Düzce Şıralık Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Çetin'in cenazesi Şıralık Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şıralık Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

'SİLAH YERE DÜŞÜNCE PATLADI'

Gözaltına alınan Faruk Şahin emniyetteki ifadesinde, "Tülin ile aramızda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Zaten olsa komşularımız duyardı. Eşofmanımın cebinde bulunan silah yere düşünce patladı. Tülin bir anda yere yığıldı. Ben panikle ne yapacağımı düşünürken bir anda karşımda sağlık ekiplerini gördüm" dedi.

Silahın ruhsatsız olduğu belirlenirken, Faruk Şahin ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.