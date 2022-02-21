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TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ - Son Dakika

TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ

21.02.2022 15:07

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dini nikahlı eşi Faruk Şahin'in silahla vurduğu Tülin Çetin (39) toprağa verildi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dini nikahlı eşi Faruk Şahin'in silahla vurduğu Tülin Çetin (39) toprağa verildi. İfadesinde eşofmanının cebinde bulunan tabancanın yere düşerek ateş aldığını iddia eden Şahin, tutuklandı.

Akçakoca ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi'nde dün sabah meydana gelen olayda, Faruk Şahin ile Tülin Çetin'in kaldığı evden silah sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, göğsünden vurulan kadına ilk müdahalede bulundu. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tülin Çetin'in cenazesi, otopsinin ardından anne ve babasının Düzce Şıralık Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Çetin'in cenazesi Şıralık Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şıralık Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

'SİLAH YERE DÜŞÜNCE PATLADI'

Gözaltına alınan Faruk Şahin emniyetteki ifadesinde, "Tülin ile aramızda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Zaten olsa komşularımız duyardı. Eşofmanımın cebinde bulunan silah yere düşünce patladı. Tülin bir anda yere yığıldı. Ben panikle ne yapacağımı düşünürken bir anda karşımda sağlık ekiplerini gördüm" dedi.

Silahın ruhsatsız olduğu belirlenirken, Faruk Şahin ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ
TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ
TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ
TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ
TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ
TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ
TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ

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TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi Tartıştığı adam tarafından bir kadın öldürüldü! Tartıştığı adam tarafından bir kadın öldürüldü!

112 Acil Çağrı, Akçakoca, Silah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜLİN'İN ÖLÜMÜNDE EŞOFMANININ CEBİNDEN DÜŞEN SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI İDDİA ETTİ - Son Dakika
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