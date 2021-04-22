Son dakika haberleri! Türk Metal, Şeker İş, Öz Taşıma İş ve Öz İplik İş sendikaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türk Metal, Şeker İş, Öz Taşıma İş ve Öz İplik İş sendikaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

22.04.2021 15:33
Son dakika haberleri! Türk Metal, Şeker İş, Öz Taşıma İş ve Öz İplik İş sendikaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Son dakika haber: Türk Metal, Şeker İş, Öz Taşıma İş ve Öz İplik İş sendikaları genel başkanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Metal, Şeker İş, Öz Taşıma İş ve Öz İplik İş sendikaları genel başkanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, mesajında, ulusal egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla milletin kendi kaderini tayin etmeye başladığını belirtti.

Türk milletinin, 101 yıldır egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde toplandığı, özgür bir millet olmanın verdiği güven ve güçle yaşadığını vurgulayan Kavlak şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal egemenliğimizin göstergesi bu günü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.' sözleri ışığında, tüm dünya çocuklarına armağan etmesiyle Çocuk Bayramı ile beraber kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun en büyük adımı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, egemenliğimizin daim olması, 150 milyondan fazla çocuk işçinin bulunduğu dünyamızda çocuk işçiliğinin sona ermesi, dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek, tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın kurulması umudu ile kutlu olsun."

Toruntay: "En büyük arzumuz çocuklarımızın iyi eğitim alması"

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da mesajında, 101 yıl önce TBMM'nin açılmasının, Türk milleti için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek 23 Nisan 1920'de özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanağı olan ulusal egemenliğin ilan edildiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü, geleceğin teminatı çocuklara bayram olarak armağan ettiğini anımsatan Toruntay şu ifadeleri kullandı:

"Bizlerin de en büyük arzusu, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın, güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, ülkesine ve milletine yararlı bireyler olarak yetişmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü, ülkemiz ve dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Gök: "Tüm sosyal taraflar elini taşın altına koymalı"

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök ise dünyanın dört bir yanında ekonomik koşullar nedeniyle birçok çocuğun bayramların mutluluk ve keyfini yaşayamadığını belirtti.

Gök şunları kaydetti:

"Uluslararası sözleşmeler, anayasalar, kanunlar ve hükümetlerin idari tedbirlerine rağmen halen çocuk işçiliği modern toplumun kanayan yarası olmaya devam etmekte, milyonlarca çocuk, okul yerine iş yerinde büyümektedir. Her türlü korumadan yoksun biçimde hayatını idame ettirmeye çabalayan bu çocuklar, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla da karşılaşma riskini en fazla barındıran gruptur. Maalesef ki hem düzenlemeler hem de denetimler ve yaptırımlar, çocuk işçiliğinin önlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Yarınların yaşatıcısı olan çocuklarımıza daha fazla koruma, daha fazla güvenlik ve daha güvenceli bir yaşam bırakılması için tüm sosyal tarafları, elini taşın altına koymaya davet ediyoruz."

Ay: "Çocuklarımız bizim en büyük zenginliğimiz"

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da TBMM'nin 101. yılını ve tüm çocukların bayramını en içten dileklerle kutladıklarını ifade etti.

23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla yad eden Ay şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bizim en büyük zenginliğimiz ve mirasımızdır. Değerlerimize, bizlere, ülkemize sahip çıkacak nesillerimiz için çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek görevimiz. Tüm dünya Kovid-19 salgını sebebiyle zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçten çocuklarımız da oldukça etkilendi. Ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan önemli sorunlarla karşı karşıya kalan çocuklarımız için daha fazla çabalayacağımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sendika olarak, çocuk kalplerinin sevgi, mutluluk ve neşeyle dolduğu, okul çağındaki çocukların çalıştırılmadığı, her türlü cinsel, fiziksel, psikolojik istismara maruz kalmadığı, yoksullukla mücadele etmediği bir dünya için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Metal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Türk Metal, Şeker İş, Öz Taşıma İş ve Öz İplik İş sendikaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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