Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir - Son Dakika
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir
19.04.2021 11:17
Son dakika: "128 milyar dolar nerede?" tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankası olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor. Hazineye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir. 2017'deki protokol ve bu protokol çerçevesinde yapılan işlemler tamamıyla yasaldır. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez." dedi.
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19.04.2021 11:29:16. #1.12#
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