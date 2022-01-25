Üye Girişi
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim - Son Dakika

Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim

25.01.2022 09:47

Son dakika! Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği İstanbul'da, eleştirilerin hedefinde yer alan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameraların karşısına geçti. Kentteki son durumu anlatan İmamoğlu, "İBB olarak TEM, Mahmutbey bize ait değil demeden katkı sunmaya; karayolları olsun diğer kuruluşların bize sunduğu katkılarla mümkün olduğu kadar sıkıntıyı en aza indirmeye çabaladık. İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Kentteki son durumu değerlendiren İmamoğlu, kar yağışının devam edeceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen İBB Başkanı, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek adına tüm kurum kuruluşlarla müşterek bir çalışma yaparak hızlıca kentimizin toparlanmasını sağlıyoruz. Kar yağışı 21'i itibariyle yoğunlaştı ama özellikle dün çok yoğun bir kar yağışını yaşadık. Öğleden sonra 15 itibariyle Arnavutköy ve Eyüp Sultan bölgesinde yoğun bir biçimde başlayan kar yağışı 18 sonrası İstanbul'un özellikle batı tarafında çok yoğun etkisini gösterdi. Metrekareye düşen kar 8 saatte yaklaşık 60 kiloya ulaştığı bilgisini aldık." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Eleştirilerin hedefindeki İmamoğlu, kamera karşısına geçip İstanbul için yapılanları tek tek anlattı

"KAR KALINLIĞI BAZI YERLERDE 80 CM'Yİ BULDU"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Dün ifade etmiştim kar kalınlığı 80 cm bulan bölgelerimiz var. Bazı yığılmalarla bazı bölgelerde 1 metreyi aşan yoğunluğa ulaştı. Bugün de akşam itibariyle beklenen 18'den sonra yoğun bir şekilde devam etme ihtimali yüksek. Yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz.

"BIRAKILAN ARAÇLARIN ALINMASI İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK"

Özellikle sayın Valimizin açıklaması var halkımızın dikkatine sunduğu bunların önemli olduğunu ve uyulması gerektiğini hatırlatalım. Bugün saat 13'e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarı yaptı Valiliğimiz. Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini duyurdular. Aynı şekilde otogarlardan çıkış kısıtlaması bugün 13'e kadar devam edecek. Dün yapılan açıklamayla memur, işçi ve diğer personelin bugün tam gün idari izinli olduğunu duyurdular. TEM Otoyolu'nda Kuzey Çevre Yolu'nda ve D-100 karayolunda aracını bırakmış olan vatandaşlarımızın da araçlarını bu alanlardan almasına müsaade edilecektir. Özellikle bu yolların kapalı olmasına sebep olan araçların alınması görevlilerin işini kolaylaştıracaktır.

Son Dakika! Eleştirilerin hedefindeki İmamoğlu, kamera karşısına geçip İstanbul için yapılanları tek tek anlattı

33 bin 360 ton mevcutta tuz stoğumuz var. Kaldı ki şu ana kadar 54 bin ton civarında tuz kullandığımızda, 21 ton civarında da solüsyon kullandığımızı açıklayalım. Özellikle köylerde 150 civarında traktör cinsinde köy yolları için çalışan aracımız var. Onların da sürekli çalışma yaptığını belirtelim.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Bir tartışma konusu var. İBB veya diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili bir takım hususlar öne çıkartılıyor. Bizim ilk günden itibaren yapmaya çalıştığımız şey senkronizasyonu sağlamak, ortak bir biçimde birbirinin açığına bakan değil birbirinin işine katkı sunan bir anlayışla İstanbullunun zor koşullarda hayatını kolaylaştırma çabası. İBB olarak TEM, Mahmutbey bize ait değil demeden katkı sunmaya aynı şekilde karayolları olsun diğer kuruluşların bize sunduğu katkılarla mümkün olduğu kadar sıkıntıyı en aza indirme çabası olmuştur.

"BEYLİKDÜZÜ-HADIMKÖY DIŞINDA BÜTÜN AKIŞ SAĞLANDI"

Şu anda sadece Beylikdüzü-TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir. Onun dışında bütün akış sağlanmıştır"

YORUMLAR (6)
  • dopdogrucudavutt : 2025 de yapay kıtlık verecekler dünyaya.. hava olayları normal değil.. yapay depremlerle uğraşıyoruz.. büyük şehirlerde yaşama konforu düşüyor. Bu işaretleri görenler köyüne dönmeli napıp edip bir şekilde üretmeli.. şeytana tapanlar Allah'a savaş açmış durumda ve dünyayı yaşanmaz yer yapma derdindeler.özümüze dönmeliyiz. Biraz ilerisini görmeliyiz birbirimizi uyandırmalıyız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kamp Yerleri: Hersey guzel istanbulda. eko’nun cozumu. Kimse disariya cikmasin. Ohh 10 donum bostan hesabi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Gür: Sen işine bak,rakı balık yap tatil yap,yavv bir hafta önce meteoroloji sana akut kar geliyor dedi,eyyyy eyyyyy Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim - Son Dakika


İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz         
13:15
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16

Son Dakika Haberleri
13:12 İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!
12:54 Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:49 NASA'dan kritik soru! Cevabı bilene 1 milyon dolar veriyorlar
11:17 Sakaryalıların yaptığı kardan cemaat görenleri şaşırttı!
12:31 Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!
12:23 Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş
12:23 İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip
12:16 Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı
12:07 Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu
12:06 O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 13:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement