Son dakika: İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu - Son Dakika

Son dakika: İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu

13.11.2020 17:31

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de jandarma ekipleri, Bornova, Foça ve Torbalı ilçelerinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.

İzmir'de jandarma ekipleri, Bornova, Foça ve Torbalı ilçelerinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, 54 mahallede uygulama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin denetlenmesi, adli makamlarca aranan kişilerin yakalanması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak 3 ilçe, 54 mahallede uygulama yaptı. Huzur operasyonuna 30 asayiş, 5 istihbarat, 4 komando, 15 trafik timi ile narkotik ve bomba arama köpekleri de katıldı.

Jandarma tarafından Bornova ilçesinde gerçekleşen uygulamalarda, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 38 kişi gözaltına alındı ve 7 bin 250 kumar materyaline el kondu. Kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen 2 depo ve 2 derneğin mührünü bozan 4 kişi yakalandı. Ayrıca Covid-19 tedbirlerine uymayan, kumar oynayan, kapalı alanda tütün mamulleri tüketen kişilere de toplam 417 bin 264 lira para cezası kesildi.

Foça'da jandarma ekipleri, huzur operasyonu kapsamında bin 575 kişi, 707 araç, 63 lokanta, kahvehane ve pazar yerini denetledi. Denetim sonucu, 6 araç ve 21 sürücü trafikten men edildi; 36 sürücüye 50 bin 314 lira ceza kesildi. Ayrıca, Foça'da Covid-19 karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişilere de 3 bin 150 liralık para cezası uygulandı. Torbalı'da gerçekleştirilen uygulamalarda da, bin 315 kişi, 610 araç, 40 lokanta ve kahvehane denetlendi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanırken trafik, sosyal mesafe gibi kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de 15 bin 729 lira para cezası kesildi.

-İHA-

Son dakika: İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu
Son dakika: İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu
Son dakika: İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu
Son dakika: İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu

Torbalı, İzmir, Huzur, Foça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool'da Mohammmed Salah koronavirüse yakalandı Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım
Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi         
19:03
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı         
18:29
Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı         
18:17
Mert Fırat ve İdil Fırat'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi Mert Fırat ve İdil Fırat'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi         
17:53
ABD'de inanılmaz zincirleme kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü ABD'de inanılmaz zincirleme kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü         
17:40
11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı         
17:09
Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı         
16:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek         
16:11
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 19:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei