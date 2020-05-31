Son Dakika: Kars'ta, işçilerin çatıda tehlikeli çalışması - Son Dakika

Kars'ta, işçilerin çatıda tehlikeli çalışması

KARS'ta, 5 katlı apartmanın çatısındaki işçilerin tehlikeli çalışması korkulu anlar yaşattı. Çatı onarımı yapan işçilerden biri, halatla sac çekerken, arkadaşı da onun beline bağladığı iple güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Merkez Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında çalışan işçilerin aldıkları güvenlik tedbiri, yürekleri ağza getirdi. Gazetecilerin kameralarına da yansıyan görüntülere göre, yerden metrelerce yüksekte çalışan işçilerden biri, halatla sac çekerken, arkadaşı da onun beline bağladığı iple güvenliğini sağlamaya çalıştı. İşçilerin iple yaptıkları çalışma, izleyenleri korkuttu. Çatıda bir süre onarım yapan işçiler, herhangi bir kaza olmadan işlerini tamamladı.