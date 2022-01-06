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Son dakika: KASKİ'den Tomarza'ya 2021 yılında 11 milyon 328 bin TL'lik yatırım - Son Dakika

Son dakika: KASKİ'den Tomarza'ya 2021 yılında 11 milyon 328 bin TL'lik yatırım

06.01.2022 14:34
Son dakika: KASKİ'den Tomarza'ya 2021 yılında 11 milyon 328 bin TL'lik yatırım

Son dakika haberleri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Tomarza'da 2021 yılında 11 milyon 328 bin TL değerinde alt yapı yatırımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Tomarza'da 2021 yılında 11 milyon 328 bin TL değerinde alt yapı yatırımı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, içme suyu, kanalizasyon, sondaj kuyusu gibi hizmetler kapsamında ilçeye 11 milyon 328 bin TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptıkları çalışmalarla içme suyunun 7 gün 24 saat kontrol altında tutulması, merkez ve ilçelerde musluktan akan suyun memba kalitesinde olma özelliğinin korunacağını belirtti.

Vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli içme suyu temininin yanı sıra atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağladıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla altyapı kavramına giren tüm konularda vatandaşımızın mağdur edilmemesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yapılan her şey memleketimizin güzel insanlarının daha ferah ortamlarda yaşamalarına olanak sağlamak için yapılıyor. Kamu hizmetlerinden yararlanmak onların en doğal hakkı. Bizim asli görevimiz zaten hizmet etmek. Bu bilinçle en iyi hizmeti sunabilmek için iyi niyetli şekilde çalışıyoruz. Elbette zaman zaman ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Bunları da karşılıklı hoşgörü içerisinde koordineli bir şekilde çözüme kavuşturmak için işbirliği içerisinde olmalıyız. Bu memleket hepimizin. Yatırımlarımızı 2022 yılında da aynı kararlılıkla sürdürerek Kayseri'mizi daha da yaşanabilir yapma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz."

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: KASKİ'den Tomarza'ya 2021 yılında 11 milyon 328 bin TL'lik yatırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KASKİ'den Tomarza'ya 2021 yılında 11 milyon 328 bin TL'lik yatırım - Son Dakika
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