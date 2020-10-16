Son dakika haberi: Maske kurallarına uyan çocuklara dondurma ikramı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan çocuklara dondurma ikram etti.

Kaymakam Recep Koşal ve beraberindeki görevliler, ilçede vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığını tespit etmek için denetim yaptı.

Kahvehane, kafeterya, restoran, manav ve benzeri iş yerlerini denetleyen Koşal ve görevliler, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Kontrollerde kurallara uyarak maskelerini takan bir grup çocuğu gören Koşal ve İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer örnek oldukları gerekçesiyle dondurma ikramında bulundu.

Çocuklar da Koşal ve Özer'e teşekkür etti.