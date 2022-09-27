Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti - Son Dakika
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Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti

27.09.2022 18:28
Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti

Samsun'un Alaçam ilçesinde 5 çocuğunun annesi eşi Havva Dursun'u aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Dursun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Habilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 çocukları olan Mehmet Dursun (46) ile eşi Havva Dursun (45) arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Dursun, ruhsatsız tabancasıyla Havva Dursun'a ateş etti. Başından yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Biri mezara, diğeri hapse! Cani koca, 5 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Havva Dursun'u ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Dursun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Biri mezara, diğeri hapse! Cani koca, 5 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Dursun, karakolda alınan ifadesinin ardından Alaçam Adliyesi'nde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen Havva Dursun'un cansız bedeni ise Alaçam ilçesi Doyran Mahallesi Cırtlar Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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Son dakika haber: KOCA TUTUKLANDI, EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Son dakika haber: KOCA TUTUKLANDI, EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Alkollü koca, 5 çocuğunun annesini ruhsatsız tabancasıyla başından vurdu Alkollü koca, 5 çocuğunun annesini ruhsatsız tabancasıyla başından vurdu
Kaynak: DHA

Mehmet Dursun, Alaçam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti - Son Dakika
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