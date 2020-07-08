Son Dakika | Kocasinan, Türkiye tarımının başkenti olacak - Son Dakika

Son Dakika | Kocasinan, Türkiye tarımının başkenti olacak

Son dakika haberi: Kocasinan Belediyesi tarafından teknolojik uygulamalarla tarımı bir arada buluşturmak ve organik ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği 'Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi' kapsamında dikilen 10'dan fazla çeşitte 70 bin sebze fidesi büyüyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından teknolojik uygulamalarla tarımı bir arada buluşturmak ve organik ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği 'Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi' kapsamında dikilen 10'dan fazla çeşitte 70 bin sebze fidesi büyüyor. Teknoloji ile tarımı buluşturan projenin Kocasinan modeli olarak Türkiye'ye örnek olacağını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulamayla Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir atılım yaşayacağını söyledi.

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Kocasinan Bölgesi'nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin en büyük yüzölçümlü merkez ilçesi olduğunu ve bundan dolayı Kocasinan'ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, tıbbi ve aromatik bitkiler, ceviz ve badem ağacı üretimi, siyez buğdayı ve organik domates fidesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya büyük destek olduklarına dikkat çekti.

İlçede tarıma yeni bir boyut kazandırarak, Hasanarpa Mahallesi'nde 30 dönüm arazi üzerinde sebze fidelerini toprakla buluşturduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Biz biliyoruz ki; Kocasinan'ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Bununla birlikte bu süreçte de çiftçimizin ve ülkemizin daha fazla kazanması ve tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu zamana kadar 12 bin dönümlük alanda yapmış olduğumuz uygulamayla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtmıştık. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model olmuştu. Ayrıca 10 bin dönümlük arazide tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. Bu çerçevede teknolojik uygulamalarla tarımı bir arada buluşturmak için hayata geçirdiğimiz Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 'Organik Bahçe' çalışmamız bunun en büyük örneğidir. Burada hem üretim yapacağımız gibi hem de çiftçi kardeşlerimiz üretimin uygulamalı olarak nasıl yapıldığını görecekler. Yakın gelecekte Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan bütün çiftçi kardeşlerimiz, bu uygulamayı hayata geçirmiş olacak."

Tarım, hayvancılık ve ziraat açısından önemli bir süreçten geçtiklerini, dünya genelinde gıdanın stratejik olarak öne çıktığını, bundan dolayı da Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak özellikle genetiği değiştirilmemiş tohumların ve organik ürünlerin yetiştiriciliğinde öncülük yapıyoruz. Yerli ve milli üretimde örnek olan ilçemiz, geleneksel hale gelen ve Kayseri'de 'Karahıdır' olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi'nin teknoloji ile tarımı buluşturduğu 'Organik Bahçe'de; domates, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, karpuz, kavun, kabak ve salatalık gibi Kayseri'ye özgü 10'dan fazla çeşitteki sebze fidesinin yetiştirilerek, organik üretiminin artırılması, ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanması hedefleniyor. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kocasinan, Türkiye tarımının başkenti olacak - Son Dakika
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