Ilgın Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Ali Murat Can'ın kızı olan Zişan Can (10), 8 yıldır tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında vefat etti.

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