Köyceğiz'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Köyceğiz'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Köyceğiz'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çamdalı yönetimindeki 48 HZ 081 plakalı araç Köyceğiz istikametinden Muğla istikametine seyir halinde iken Şelale sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kullandığı araç karşı şeride geçti. Bu sırada Muğla istikametinden Köyceğiz istikametine seyir halinde olan Orhan Gürel yönetimindeki 48 AF 668 plakalı araca çarpması sonucu iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. Kazayı görenlerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 12 ambulansı, itfaiye ve polis trafik ekipleri yönlendirildi. Araç içinde sıkışan sürücülerden birisi Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan Orhan Gürel hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirirken, diğer yaralı Mustafa Çamdal'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.