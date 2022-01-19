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Son Dakika | Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşının duruşması 16 Şubat'a ertelendi - Son Dakika

Son Dakika | Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşının duruşması 16 Şubat'a ertelendi

19.01.2022 15:19
Son Dakika | Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşının duruşması 16 Şubat'a ertelendi

Son dakika haberine göre Nijerya'da, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun yargılandığı davanın duruşması, 16 Şubat'a ertelendi.

Nijerya'da, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun yargılandığı davanın duruşması, 16 Şubat'a ertelendi.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemeden Yargıç Binta Nyako, Kanu'nun davasının 16 Şubat'a ertelendiğini ve bu sürede tutuklu kalacağını ifade etti.

Hakim karşısına çıkan Kanu ise kendisine yöneltilen tüm suçları reddetti.

Öte yandan Kanu'nun davası için ülkenin güneydoğu eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı bölgelerde Kanu'nun serbest bırakılması için gösteriler devam ediyor.

Kanu 15 ayrı suçtan yargılanacak

Daha önce terörizm ve vatana ihanet gibi 7 suçtan yargılanacak IPOB elebaşı Kanu, bu defa da 15 ayrı suçtan yargılanacak.

Nnamdi ???????Kanu'nun 27 Haziran 2021'de yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında IPOB, Nijerya tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplarca yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine, 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

IPOB, Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak istiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşının duruşması 16 Şubat'a ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşının duruşması 16 Şubat'a ertelendi - Son Dakika
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