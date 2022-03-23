Pakistan Milli Günü dolayısıyla ülkede askeri geçit töreni düzenlendi - Son Dakika
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Pakistan Milli Günü dolayısıyla ülkede askeri geçit töreni düzenlendi

23.03.2022 12:52

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 23 Mart Pakistan Milli Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Geçit törenine Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Pakistan ordusu kuvvet komutanları, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Pakistan'da bulunan dışişleri bakanları ve vatandaşlar katıldı.

İİT toplantısına özel davetli olarak çağrılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi törende eşlik etti.

Pakistan askerlerinin yürüdüğü törende tank, radar, hava savunma sistemi ve balistik füzeler sergilendi.

Helikopterler ve uçaklar tören alanını uçarak geçti ve savaş uçakları gösteri düzenledi.

Türk ve Azeri askerler törene katıldı

Öte yandan Azerbaycan ve Türkiye'den askeri birlikler de tören alanından geçiş yaptı.

Törenin sonunda Pakistan'ın farklı eyaletlerinden dans grupları da gösterilerini sergiledi.

Hindistan'a uyarı

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, burada yaptığı konuşmada, Pakistan'ın karşılaştığı zorluklara karşı koyabilmek için ulusal birliğe duyulan ihtiyaca dikkati çekerek İslamabad'ın, bölgenin barış ve güvenliğindeki sorumlu rolüne vurgu yaptı.

Alvi, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini hatırlattı ve Hindistan'a, bunları durdurması uyarısında bulundu.

Pakistan Milli Günü dolayısıyla ülkede askeri geçit töreni düzenlendi
Pakistan Milli Günü dolayısıyla ülkede askeri geçit töreni düzenlendi
Pakistan Milli Günü dolayısıyla ülkede askeri geçit töreni düzenlendi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Milli Günü dolayısıyla ülkede askeri geçit töreni düzenlendi - Son Dakika


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