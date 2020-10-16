Son dakika! Ruhsatsız silahlar minderin arkasında bulundu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, önleyici kolluk devriyesi esnasında evde ve araçta saklanmış vaziyette ruhsatsız silahlar ve mermiler bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi yapılırken, Edremit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden L.Y isimli şahsın ikametinde ve aracında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda, L.Y'nin evinin balkonunda bulunan koltuğun minderinin arkasına saklanmış vaziyette 1 adet ruhsatsız tabanca ve 59 adet fişek ele geçirildi. Araç araması sonrasında ise aracın bagajında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonrasında, L.Y isimli şüpheli hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR