Son dakika: Rumeli kültür kaynakları külliyata dönüşecek - Son Dakika

Son dakika: Rumeli kültür kaynakları külliyata dönüşecek

17.10.2020 10:35
Son dakika: Rumeli kültür kaynakları külliyata dönüşecek, System.String[]

Son dakika haberleri... İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma Merkezi (RUPAM) ve Kültür Kenti Vakfı arasında 'Rumeli Kültürü Kaynaklarını Külliyata Dönüştürme' proje protokolü imzalandı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma Merkezi (RUPAM) ve Kültür Kenti Vakfı arasında 'Rumeli Kültürü Kaynaklarını Külliyata Dönüştürme' proje protokolü imzalandı. Rumeli kültürüne ilişkin tarama araştırması gerçekleştirilecek projede, 20 akademisyen ve 400 öğrenci 3 aylık sürede 100 bini aşkın tarihi isim derlemesi yapacak.

Üniversitenin Haliç Yerleşkesinde gerçekleşen imza törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nazlı Hilal Balcı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Kültür Kenti Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bülent Katkat, İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Özmen ve Koordinatörü Murat Lehimler katıldı.

Kültür Kenti Vakfı ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma Merkezi (RUPAM) arasında imzalanan protokol kapsamında Rumeli kültürüne ilişkin tarama araştırması gerçekleştirilecek. Projede, 20 akademisyen ve 400 öğrenci 3 aylık sürede 100 bini aşkın tarihi isim derlemesi yapacak.

"RUMELİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR COĞRAFYA"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın önerisiyle ortaya çıkan proje kapsamında tarihi ve kültürel kaynaklar araştırılacak ve Rumeli kültürü ile ilgili derleme külliyat oluşturulacak.

İmza töreninde konuşan Demircan "Rumeli coğrafyası bizim için önemli bir coğrafya. Bugün Balkanlar olarak adlandırdığımız alan aynı zamanda, Rumeli olarak isimlendirilen kültürel bir coğrafya. Burada tarihimiz, folklorumuz, mimarimiz var. Bu noktalarda geçmişten geleceğe taşınan bir kültürel akış, kültürel nehir var. Sadece bizim değil bu ülkelerde yaşayan insanların da kültürel geçmişi burada. Önerdiğim proje kapsamında Yunus Emre Enstitüsü, Vakfılar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kültür Bakanlığımızın da sinerjilerini ekleyerek bir tarama gerçekleştireceğiz ve ortaya bir külliyat çıkacak" dedi.

BALCI: BİLİM VE KÜLTÜR DÜNYAMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ESER ORTAYA ÇIKACAK

İmza törenine ev sahipliği yapan İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nazlı Hilal Balcı ise şunları söyledi:

"Henüz beş yıllık bir geçmişe sahip olmamıza rağmen üniversitemiz saygın kuruluşlarla bilimsel projelerde bir araya gelme konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Üniversitelerin akademik eğitim konusunda örgün eğitim yanları kadar akademik, bilimsel içerik üretme konusunda da çaba göstermeleri gerektiğine inanıyoruz. Başta (RUPAM) olmak üzere araştırma merkezlerimiz gerçekleştirdikleri bilimsel araştırmalar ve projelerle bu hedefimizi gerçekleştirmek için önemli çabalar gösteriyorlar ve biz bu çabaları destekliyoruz. Bu proje bizim için, ismimizi aldığımız Rumeli ile ilgili çok önemli bir çalışma. Sayın bakan yardımcımızın projede üniversitemize, araştırma merkezimize, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize bu fırsatı sunduğu için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum. Kültür Kenti Vakfı ile ortaya önemli bir külliyat taraması çıkacak ve bu tarama verilerinin bilim ve kültür dünyamız için önemli bir esere dönüşeceğine inanıyoruz."

Projenin ortaklarından İstanbul Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bülent Katkat ise imza töreninde şöyle konuştu:

"İstanbul Kültür Kenti Vakfı, isminin anlamına uygun olarak uygarlığın ana göstergesi kentin, şehirin kültür ile iç içe bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan çalışmalar gerçekleştiriyor. Kent, şehir aynı zamanda tarihsel bir olgu ve biz bu tarihsel olguyu da dikkate alarak araştırma, proje çalışmalarında yer almaya özen gösteriyoruz. Sayın Bakan Yardımcımız biliyorsunuz 10 yıl, kent, şehir medeniyetimizin güzide ilçesi Beyoğlu'nda belediye başkanı olarak görev yaptı ve biz bu alanda gerçekleştirdiği çabalarına, emeklerine bizzat şahit olduk. Ankara'ya gittikten sonra da bu çalışmalara olan ilgisini devam ettirmesi bizi mutlu etti. Bu projesinde ise vakfımızı genç ve dinamik bir üniversite ile bir araya getiriyor. Bu projenin Rumeli gibi köşe taşı bir kavramı günümüz bilim ve kültürü için kaynağa dönüştürmesi çok önemli."

20 akademisyen ve 400 öğrencinin yer alacağı proje 1 Kasım'da başlayacak. 3 ay sürecek olan projenin birinci etabı sonunda ortaya çıkacak tarama verileri yazılı ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılacak.


Son dakika: Rumeli kültür kaynakları külliyata dönüşecek

Kültür Kenti Vakfı, araştırma, İstanbul, Rumeli, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: Rumeli kültür kaynakları külliyata dönüşecek - Son Dakika

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