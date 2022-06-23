Son dakika: Sahte jandarma, gerçek jandarmalara yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Sahte jandarma, gerçek jandarmalara yakalandı

23.06.2022 10:09
Son dakika: Sahte jandarma, gerçek jandarmalara yakalandı

Son dakika haberler... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Güzelyurt köyünde, kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen şahıs, kaçmak isterken jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Güzelyurt köyünde, kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen şahıs, kaçmak isterken jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar jandarmaya, köyde bir şahsın kendisini jandarma olarak tanıtıp altın ve para istediği ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 22 yaşındaki Adana doğumlu kişiyi kaçmak isterken yalayarak gözaltına aldı.

İsmi belirtilmeyen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı 73 yaşında ikinci kitabını okurlarla buluşturdu 73 yaşında ikinci kitabını okurlarla buluşturdu
Kaynak: İHA

Jandarma, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sahte jandarma, gerçek jandarmalara yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Sahte jandarma, gerçek jandarmalara yakalandı - Son Dakika
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