Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak

29.06.2022 16:33
Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak

Son dakika haberler: Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen tarihi hastane binası, restore edildikten sonra Samsun Aile ve Yaşam Merkezi olarak kullanılacak.

Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen tarihi hastane binası, restore edildikten sonra Samsun Aile ve Yaşam Merkezi olarak kullanılacak.???????

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1902 yılında "Canik Hamidiye Hastanesi" ismiyle hizmete giren, 1908'de adı "Canik Gureba" olarak değiştirilen bina, 1924'te "Samsun Millet Hastanesi" ismini aldı.

1954 yılında Sağlık Bakanlığına devredilerek "Samsun Devlet Hastanesi" adını alan bina, 1970 yılında hastanenin taşınmasıyla bir süre boş kaldı.

Daha sonra Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan binanın adı, 1980 yılında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak değiştirildi. 2007 yılında çıkan yangında büyük hasar gören bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla atıl hale geldi.

Tarihi binanın da içinde bulunduğu hastane yerleşkesini Sağlık Bakanlığından devralan Büyükşehir Belediyesi, alanı misafirhane, kütüphane, tanıtım merkezi, aile danışma merkezi, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, robot, masal, drama, tiyatro, zeka gelişim, müzik ve sanat atölyeleri, spor salonları, bireysel çalışma alanları, sinema, ticari alan, butik otel ve 121 araçlık otopark bulunan Samsun Aile ve Yaşam Merkezi'ne dönüştürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan tarihi binayı dokusuna zarar vermeden restore edeceklerini belirtti.

Projeyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Subaşı Meydanı'nı tasarlayan firmaya hazırlattıklarını, projenin ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Arazinin etrafını çevreleyen duvarları kaldırdık. İnşallah burayı 7'den 70'e herkesin istifade edebileceği çok fonksiyonlu muhteşem bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Türkiye'ye örnek konsept projemizi şehrimize mutlaka kazandıracağız. Kapalı mekanlarda şeffaf cam tüpleri kullanacağız. Tamamlandığında hem geleneksel mahalle kültürü yeniden oluşup yaygınlaşacak hem de peyzaj düzenlemesiyle çocuk, genç ve yaşlılar keyif alacakları bir ortama kavuşacak. Halkımız da tarihi mirasa sahip çıkıp koruyarak, gelecek kuşaklara aktaracak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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