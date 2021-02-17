Son dakika... Şehit Aileleri Derneği Başkanı Demen: "Terör örgütleri için idam istiyoruz" - Son Dakika

Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir, terör örgütleri için idam getirilmesini ve genel temizlik yapılmasını söyledi.

Kuzey Irak'ın Gara Bölgesinde, terör örgütleri tarafından kaçırılan elinde silahı olmayan 13 asker ve polisin haince şehit edilmesini nefretle kınadığını söyleyen Demir; "Evet bizler açıların ne olduğunu bilen şehit yakınları ve yüce Türk Milleti olarak bu hainliği asla ama asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ocaklarımıza ateş düşüren bu hainlere devletimiz tarafından en kısa zamanda gereken cevap verilmeli ve tüm terör örgütleri için idam getirilmelidir. Bizim ülkemizde idam yasası olmazsa olmazlardan oldu artık. Bizler Niğde Şehit Aileleri olarak terör örgütüne yardım ve yataklık eden siyasi parti veya STK'ların kapatılmasını ve gereken en ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz. Yıllarca söyledik ve söylemeye devam edeceğiz gazi meclisimizde PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP'lilerin vekilliklerinin düşürülmesini ve meclisimizden çıkarılmasını istiyoruz. Bunların attığı her adım milletimiz adına bir ihanettir, Doğuda ve batıda ikamet eden kürt vatandaşlarımız HDP vekilleri için bunlar bizim hakkımızı savunamaz ve bu hainler bizim temsilcimiz olamaz. 'Benim bayrağım tek ay yıldızlı bayrak, devletim Türkiye Cumhuriyeti' diye karşılarında duruyorlar" dedi.

Kürt vatandaşlarının HDP'nin kendilerini sadece maşa olarak kullandıklarını bildiğine dikkat çeken Demir: "Kürt vatandaşlarımız HDP'nin kendilerini sadece maşa olarak kullandıklarını biliyorlar. Kürt vatandaşlarımızdan şehidimiz yok mu? Yüzlerce askerimiz, polisimiz ve köy koruyucularımız şehit oldu. Bizler de inanıyoruz ki HDP' sadece kandilin ayakçılığını yapıyor ve oradaki alçakların talimatları ile yönlendiriliyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu ülkenin ekmeğini yiyenler nasıl Pensilvanya'daki FETÖ denen münafığa beyinlerini kiraya verip ülkemizi böl parçala darbesi yapmaya kalktılarsa terör örgütünün Türkiye'de uzantılarının başı olan Selahattin Demirtaş ve yanındakiler aynı şekilde beyinlerini PKK'ya kiraya vererek vatandaşın verdiği oya ve devletimize ihanet etmişlerdir ve etmeye devam ediyorlar. Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin hesabı hem FETÖ denen alçağa hem de PKK ve destekçilerine sorulmalıdır. Bu nedenlerden dolayı sen ben siz biz demeden devletimizin karar merci olan yüce meclisimize en kısa zamanda idam getirilmedir. Diyarbakır'da evlatlarının eve dönmesi için nöbet tutan annelere zafer işreti yapacak kadar karaktersiz ve haindirler. İşte bu yüzden bizler şehit aileleri olarak idam yasasının kesinlikle en kısa zamanda gazi meclisimize getirilmesini ve sayın cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasını talep ediyoruz. Bu yasayı talep etmek şehit ailelerimizin ve gazilerimizin en doğal hakkıdır, çünkü canı yanan biz, evladı öksüz kalan biz, yüreği yanan eş biz, babasını göremeyen çocuk biz, yüreği yanan ana biz, evladının kokusuna hasret kalan ana baba biz. İşte bu nedenlerden dolayı anaların babaların eşlerin ve yetim kalan yavruların göz yaşlarının durması için terör örgütüne idamın en kısa zamanda getirilmesini istiyoruz.

Mecliste gurubu bulunan ve hainlere karşı duran tüm siyasi partilerden idam yasasının çıkması için destek istiyoruz. Eğer buna meclis olarak tam destek verirseniz vatan sevginizi göstermiş olacaksınız, yok aksine bir karar çıkarsa şehitlerimizin ve geride bıraktıkları gözü yaşlı ailelerimizin ve gazilerimizin hesabını Allah katında vereceksiniz. Buna inancımız tamdır. Tüm şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız gazilerimizi rahmet ve dua ile anıyor, değerli ailelerimize sabırlar diliyoruz." - NİĞDE