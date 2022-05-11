Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

11.05.2022 16:31

Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı Yüzbaşı Muhammed Erkuş'un kardeşi Serkan Erkuş: "Abim 15 Temmuz'da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi"MALATYA Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hava Radar Üs Komutanlığında görevli iken temizlediği silahın ateş alması...

Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Yüzbaşı Muhammed Erkuş'un kardeşi Serkan Erkuş: "Abim 15 Temmuz'da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi"

MALATYA Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hava Radar Üs Komutanlığında görevli iken temizlediği silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş, Malatya'da son yolcuğuna uğurlandı. Muhammed Erkuş'un kardeşi Serkan Erkuş, "Abim çok büyük bir insandı. 15 Temmuz'da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi" dedi.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Hava Radar Üs Komutanlığı'nda görevli evli ve bir çocuk babası Yüzbaşı Muhammed Erkuş (35), odasında silahını temizlerken kazara ateş alan silahtan çıkan kurşunun kalbine yakın bir noktaya isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası cenazesi memleketi Malatya'ya getirilen Yüzbaşı Muhammed Erkuş, Şehir Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Vali Yardımcısı Vali yardımcısı Kenan Eskin, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Emniyet Müdürü Vekili İbrahim Altıntaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP MYK Üyeleri Eyüp Gönültaş, Ömer Ekici, çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş'un ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Hayatını kaybeden Yüzbaşı Muhammed Erkuş'un kardeşi Serkan Erkuş, "Abim görevini yardımcı komutanına devretmek için orada belirli bir vakit geçirdikten silahını temizlemek istiyor. Diyor ki 'ben silahımı temizleyeyim, çok zamandır atış yapıyorum'. 'Bayadır temizlemedim' diye bir ifade kullanmış. Sonra silahını temizlemeye başlamış. Olay yerine gittikleri zaman bir ses gelmiş. Gittiklerinde abim, masasında sandalyesine oturmuş bir şekilde yere düşmeden orada vefat ettiğini söylüyorlar. Silahın kabzası sadece var, şarjörü yok. Şarjörü ayrı tek bir mermi mermi de kalbin alt tarafındaki boşluğa denk geliyor. Tek mermi ile yaklaşık 15 dakika içerisinde hayatını kaybediyor. Talihsiz bir olay. Bu şekilde talihsiz bir olay sonucunda şehit oldu. Allah rahmet eylesin, vatan sağ olsun" dedi.

"15 Temmuz da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi"

Yüzbaşı Muhammed Erkuş'un 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kahramanlığıyla gündeme gelen bir isim olduğunu belirten Serkan Erkuş, "Abim çok büyük bir insandı. 15 Temmuz'da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi. Sahada darbeyi engelleyen insanlardan biriydi. Malatya'da 15 Temmuz'da ikinci kalkışma söz konusu olmuştu. Aldığımız bilgiye göre, burada iki tane kargo uçağı Kayseri'den havalanıp buradaki siyasetçileri toplayıp götürmek üzere havalanmak istiyorlar. Onun üzerine abim bunun haberini alıyor ve abim o gün izinli oradaki askerlere haber veriyor. Telefonla tekrar görüşme yapıyorlar ve diyor 'vanaları sökün, araçları anahtarları ile birlikte toprağa gömün'. Yakıt ikmali yaptırmıyor engel oluyor. Engel olduktan sonra kargo uçakları kalkamıyor. Kalkamayınca hepsi emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp soruşturma kapsamına alınıyorlar. Malatya'da bu şekilde ikinci kalkışmayı önlemiş oluyor abim" diye konuştu

Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahını temizlerken kendini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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