Son dakika... Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın hükümet yetkililerini hedef alabileceği uyarısı yaptı - Son Dakika

Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'yi hedef almayı planladığını bildirdi.
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerinin Eş-Şebab'ın Fermacu ve Roble'yi hedef almak istediğine dair bilgilendirildiğini belirtti.
Açıklamada saldırı planının "Muhammed Mahir" isimli üst düzey Eş-Şebab üyesi tarafından yapıldığı aktarıldı.
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Örgüt, son aylarda sivil ve askeri merkezlere saldırılarını artırmış, onlarca sivil, asker ve siyasetçinin ölümüne yol açmıştı.
Kaynak: AA
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