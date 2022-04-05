Son dakika... Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın hükümet yetkililerini hedef alabileceği uyarısı yaptı - Son Dakika
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Son dakika... Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın hükümet yetkililerini hedef alabileceği uyarısı yaptı

05.04.2022 10:51
Son dakika... Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın hükümet yetkililerini hedef alabileceği uyarısı yaptı

Son dakika haberine göre Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'yi hedef almayı planladığını bildirdi.

Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'yi hedef almayı planladığını bildirdi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerinin Eş-Şebab'ın Fermacu ve Roble'yi hedef almak istediğine dair bilgilendirildiğini belirtti.

Açıklamada saldırı planının "Muhammed Mahir" isimli üst düzey Eş-Şebab üyesi tarafından yapıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Örgüt, son aylarda sivil ve askeri merkezlere saldırılarını artırmış, onlarca sivil, asker ve siyasetçinin ölümüne yol açmıştı.

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Eş Şebab, Hükümet, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın hükümet yetkililerini hedef alabileceği uyarısı yaptı - Son Dakika


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